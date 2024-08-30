В Петербурге на Оборонной жителей удивила «борьба с архитектурными излишествами»

Петербуржцы обратили внимание на демонтаж лепнины с дома на Оборонной, 14, в Кировском районе города. Обеспокоенные читатели «Фонтанки» 30 августа поделились фотографиями фрагментов фасада, сваленных в кучу рядом с мешками мусора. Однако в Фонде капремонта (ФКР) заверили, что работы идут в соответствии с планом.
По данным системы ГИС ЖКХ, в доме на Оборонной проходит капитальный ремонт. На 2024 год запланирован ремонт фасада и крыш, а до 2038 года — инженерных систем электроснабжения.
В Фонде капитального ремонта Петербурга подтвердили «Фонтанке», что сейчас на Оборонной, 14, идет плановый ремонт фасада по ранее разработанному проекту.
«Подрядчик осуществляет расчистку, в том числе удаляет слабо держащиеся элементы. Работы будут выполнены в соответствии с проектом, предполагается восстановить облик дома. Декоративные элементы будут точно воссозданы с соблюдением исторических материалов и закреплены на фасаде», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКР.
Пятиэтажный дом на Оборонной, 14, в стиле сталинский ампир, был построен в 1955–1957 годах по проекту архитектора Лидии Дмитриевской. Он не входит в число объектов культурного наследия.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как в особо охраняемой «сталинке» на Московском, 79, занялись восстановлением фасада, но не могли одновременно с этим починить протекающую крышу, на которую жаловались жильцы.
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