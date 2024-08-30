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Город Общество В Петербурге на Оборонной жителей удивила «борьба с архитектурными излишествами»

В Петербурге на Оборонной жителей удивила «борьба с архитектурными излишествами»

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3 комментария

Петербуржцы обратили внимание на демонтаж лепнины с дома на Оборонной, 14, в Кировском районе города. Обеспокоенные читатели «Фонтанки» 30 августа поделились фотографиями фрагментов фасада, сваленных в кучу рядом с мешками мусора. Однако в Фонде капремонта (ФКР) заверили, что работы идут в соответствии с планом.

По данным системы ГИС ЖКХ, в доме на Оборонной проходит капитальный ремонт. На 2024 год запланирован ремонт фасада и крыш, а до 2038 года — инженерных систем электроснабжения.

В Фонде капитального ремонта Петербурга подтвердили «Фонтанке», что сейчас на Оборонной, 14, идет плановый ремонт фасада по ранее разработанному проекту.

«Подрядчик осуществляет расчистку, в том числе удаляет слабо держащиеся элементы. Работы будут выполнены в соответствии с проектом, предполагается восстановить облик дома. Декоративные элементы будут точно воссозданы с соблюдением исторических материалов и закреплены на фасаде», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКР.

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Пятиэтажный дом на Оборонной, 14, в стиле сталинский ампир, был построен в 1955–1957 годах по проекту архитектора Лидии Дмитриевской. Он не входит в число объектов культурного наследия.


Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как в особо охраняемой «сталинке» на Московском, 79, занялись восстановлением фасада, но не могли одновременно с этим починить протекающую крышу, на которую жаловались жильцы.

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ПО ТЕМЕ
Сталинский ампир Оборонная Фасад ФКР Лепнина Ремонт
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Комментарии
3
Панкихой
30 августа 2024, 16:20
Да у нас тут много чего идёт в соответствии с планом. Не извольте беспокоиться.
282534295
30 августа 2024, 16:38
Интересно, сколько лет провисит на здании декор из крашенного пенопласта, пока его птички не расклюют.
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