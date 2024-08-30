Янино освобождают от пробок: к вечеру Колтушское поедет по четырем полосам

Под Петербургом завершается этап расширения Колтушского шоссе, собиравший «мертвые» пробки в Янино с начала августа. Уже 30 августа движение должны открыть полностью по четырем полосам.

Уже утром пятницы запустили движение по новым полосам Колтушского шоссе внутри Янино по направлению из Петербурга. В сторону Петербурга две полосы поедут во второй половине дня, сообщают в дорожном комитете Ленобласти. Открыт также левый поворот на 1-ю Линию на въезде в Янино. Ближайшие недели будут следить, как он повлияет на пропускную способность расширенного шоссе и безопасность движения, и уже после будет решено, оставить его или убрать.