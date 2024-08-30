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    Янино освобождают от пробок: к вечеру Колтушское поедет по четырем полосам

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    4 комментария
    Фото: Dorogi_lo
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    Под Петербургом завершается этап расширения Колтушского шоссе, собиравший «мертвые» пробки в Янино с начала августа. Уже 30 августа движение должны открыть полностью по четырем полосам.

    Уже утром пятницы запустили движение по новым полосам Колтушского шоссе внутри Янино по направлению из Петербурга. В сторону Петербурга две полосы поедут во второй половине дня, сообщают в дорожном комитете Ленобласти. Открыт также левый поворот на 1-ю Линию на въезде в Янино. Ближайшие недели будут следить, как он повлияет на пропускную способность расширенного шоссе и безопасность движения, и уже после будет решено, оставить его или убрать.

    Фото: Dorogi_lo
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    На обновленном шоссе разделили полосы, установили новое освещение, шумозащиту, остановки, оборудовали пешеходные переходы и подключили светофоры. В будущем оно примкнет к Широтной скоростной магистрали, шестой этап которой свяжет Всеволожск и Петербург, отмечают в комитете. Также в Янино планируется построить надземные пешеходные переходы вместо обычных. Сейчас проект находится на оценке госэкспертизы.

    А реконструкция Колтушского шоссе двигается дальше, следующий участок — от Суоранды в сторону Старой. Вдобавок к расширению шоссе там предстоит реконструкция сложного перекрестка с дорогой на Кудрово, а также укладка новых тротуаров и асфальта и монтаж освещения внутри Колтушей.

    Напомним, в начале августа в связи с реконструкцией Колтушского шоссе был частично закрыт выезд из Янино. Из-за этого там регулярно собирались пробки, в которых можно было потерять два-три часа. В середине месяца проезд открыли частично, но дорожная ситуация оставалась напряженной. Накануне люди шли пешком в Янино даже на КАД, рассказывала читательница.

    Фото: Dorogi_lo
    Фото: Dorogi_lo

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    Ленинградская областьРемонт дорогПробки
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