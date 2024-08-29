Пробки в Петербурге плотнее обычного. Возле Янино «люди идут даже по КАД»









Дороги Петербурга вечером 29 августа оказались загружены на 7 баллов. Это еще не 8, как было накануне, но все равно на 1 балл больше обычного. Близится осень и начало учебного года, когда количество транспорта в городе в часы пик заметно возрастет.

По данным «Яндекс.Пробок», необычно плотные пробки этим вечером наблюдаются в Красногвардейском и Невском районах города. С половины шестого на 9–10 баллов оказались загружены Пискаревский проспект, шоссе Революции и Рябовское шоссе. По словам читательницы «Фонтанки» Анны, «дичайшие пробки» скопились также в районе Янино. «Люди идут даже по КАД, а пешком — от проспекта Наставников», — рассказала она.

1 из 2 Источник: читательница «Фонтанки» Анна

На выезд стоят также Мурманское шоссе и Народная улица. Пробка собралась и на внешнем кольце КАД от Софийской улицы до развязки с Мурманским.

Также напряженная дорожная ситуация на Пироговской и Выборгской набережных, на Большом Сампсониевском проспекте. Вновь, как и несколько вечеров до этого, стоят Лесной проспект и Кантемировская улица. Напомним, там с начала недели собираются крупные пробки из-за ремонта дороги и держатся до 8–9 часов вечера.

Кроме того, наблюдается почти 4-километровая пробка на ЗСД вдоль Васильевского острова и до стадиона на Крестовском при движении в северном направлении.