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Город Ремонт на Кантемировской остановил Лесной проспект. Транспорт опаздывает минимум на полчаса

Ремонт на Кантемировской остановил Лесной проспект. Транспорт опаздывает минимум на полчаса

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11 комментариев

Дорожные работы третий день провоцируют транспортный коллапс в Выборгском районе Петербурга по вечерам. Водители стоят в пробках, а пассажиров предупреждают, что ждать общественный транспорт придется долго.

Как сообщает вечером 28 августа «Организатор перевозок», в связи с пробкой на Лесном проспекте автобусы № 230 и № 251 и трамваи маршрута № 16 следуют с задержками от 30 минут. С аналогичными опозданиями еще в пятом часу вечера столкнулись на автобусных маршрутах № 86 и № 267 и трамвайных маршрутах № 10, 20 и 38 из-за заторов на Кантемировской улице, Большом Сампсониевском и Лесном проспектах.

По данным «Яндекс.Пробок», в настоящее время Лесной проспект окрасился в красный и даже бордовый от Гренадерской улицы до Кантемировской, а сама Кантемировская стоит от моста до Полюстровского проспекта. Плотные заторы также наблюдаются на Большом Сампсониевском проспекте в северном направлении, Полюстровском проспекте, Парголовской улице, улицах Харченко и Александра Матросова.

Причиной коллапса стали дорожные работы на Кантемировской улице. Еще 2 августа там стартовал ремонт дорожного покрытия, периодически собирая пробки. В минувшие понедельник и вторник водители особенно жаловались на дорожную ситуацию там. А сегодня и в целом по Петербургу вечерний час пик выбил 8 баллов вместо привычных для лета шести. И до сих пор загруженность дорог в городе на 1 балл больше обычной — 4 балла.

Закончиться работы на Кантемировской должны 3 сентября.

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Петербург Пробки Ремонт дорог Общественный транспорт
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Комментарии
13
MAGDANOZA
28 августа 2024, 20:52
В самом деле, временно менять маршруты - это же думать надо! Не баре, посидят в автобусах. От Большого Сампсониевского до Лесной можно доехать за 40 минут. Если повезёт.
Ганс-Дитрих Геншер
28 августа 2024, 20:45
И завтра остановит
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