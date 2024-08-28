Ремонт на Кантемировской остановил Лесной проспект. Транспорт опаздывает минимум на полчаса

Дорожные работы третий день провоцируют транспортный коллапс в Выборгском районе Петербурга по вечерам. Водители стоят в пробках, а пассажиров предупреждают, что ждать общественный транспорт придется долго.



Как сообщает вечером 28 августа «Организатор перевозок», в связи с пробкой на Лесном проспекте автобусы № 230 и № 251 и трамваи маршрута № 16 следуют с задержками от 30 минут. С аналогичными опозданиями еще в пятом часу вечера столкнулись на автобусных маршрутах № 86 и № 267 и трамвайных маршрутах № 10, 20 и 38 из-за заторов на Кантемировской улице, Большом Сампсониевском и Лесном проспектах.









По данным «Яндекс.Пробок», в настоящее время Лесной проспект окрасился в красный и даже бордовый от Гренадерской улицы до Кантемировской, а сама Кантемировская стоит от моста до Полюстровского проспекта. Плотные заторы также наблюдаются на Большом Сампсониевском проспекте в северном направлении, Полюстровском проспекте, Парголовской улице, улицах Харченко и Александра Матросова.

Причиной коллапса стали дорожные работы на Кантемировской улице. Еще 2 августа там стартовал ремонт дорожного покрытия, периодически собирая пробки. В минувшие понедельник и вторник водители особенно жаловались на дорожную ситуацию там. А сегодня и в целом по Петербургу вечерний час пик выбил 8 баллов вместо привычных для лета шести. И до сих пор загруженность дорог в городе на 1 балл больше обычной — 4 балла.

Закончиться работы на Кантемировской должны 3 сентября.