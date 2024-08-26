Кушелевская дорогая и Кантемировская улица стоят в пробке. Так много лазурных автобусов в одном месте вы еще не видели

Вечер понедельника в Петербурге завершился пробкой на Кушелевской дороге и Кантемировской улице. Но не типичной для конца рабочего дня. Уже несколько часов читатели «Фонтанки» жалуются на гигантский затор из лазурных автобусов. Всему виной дорожные работы.
Первые сообщения в бот начали поступать около семи часов вечера.
«На Кантемировской перекладывают асфальт, едет только правый ряд, останавливаясь со всем общественным транспортом, они перегораживают проезд, плюс поворота направо нет. Кто-то спросил у рабочих, когда завершат работы, они сказали что не сегодня», - пишет Marina S.
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
На 20:30 пробка на Кушелевской дороге начинается с поворота с проспекта Непокоренных. Вплоть до перекрестка с Кантемировской улице все бордовое, говорят Яндекс Карты. На самих же дорогах все пестрит лазурным от общественного транспорта.
«Отвратительно. В рабочее время на Лесной», - негодует читатель «Фонтанки» Иван.
О проведении дорожных работ в этом районе в ГАТИ Петербурга предупредили в четверг, 22 августа. В пресс-релизе сообщалось, что улицу перекроют с восьми утра 24 августа до восьми утра 25 августа.