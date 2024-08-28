Репетиция осени: дороги Петербурга встали в 8-балльных пробках

Учебный год еще не начался, но в Петербург уже вернулись вечерние пробки. Городские дороги оказались загружены на
По данным «Яндекс Пробок», для половины седьмого часа вечера среды
Наиболее плотное движение сейчас в районе площади Восстания и площади Александра Невского. На проспекте Обуховской Обороны движение из центра и вовсе встало на максимальные
На КАД заторы скопились от Витебского проспекта до Пулковского шоссе и перед Таллинским шоссе на внутреннем кольце, а также на нескольких участках внешнего: от Софийской улицы до вантового моста и от Мурманского шоссе к Колтушскому. Плотно также на участках ЗСД через корабельный фарватер и от Васильевского острова до Приморского проспекта при движении на север города.