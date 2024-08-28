Репетиция осени: дороги Петербурга встали в 8-балльных пробках

Учебный год еще не начался, но в Петербург уже вернулись вечерние пробки. Городские дороги оказались загружены на 8 баллов .

По данным «Яндекс Пробок», для половины седьмого часа вечера среды 8 баллов в Петербурге — это на 2 балла больше обычного. Летом в вечерний час пик в городе как правило заметно свободнее, чем в другие сезоны. По прогнозу сервиса, на этом уровне пробки останутся еще ближайший час.