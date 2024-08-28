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    Репетиция осени: дороги Петербурга встали в 8-балльных пробках

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    Учебный год еще не начался, но в Петербург уже вернулись вечерние пробки. Городские дороги оказались загружены на 8 баллов.

    По данным «Яндекс Пробок», для половины седьмого часа вечера среды 8 баллов в Петербурге — это на 2 балла больше обычного. Летом в вечерний час пик в городе как правило заметно свободнее, чем в другие сезоны. По прогнозу сервиса, на этом уровне пробки останутся еще ближайший час.

    Наиболее плотное движение сейчас в районе площади Восстания и площади Александра Невского. На проспекте Обуховской Обороны движение из центра и вовсе встало на максимальные 10 баллов вместо обычных семи. Столь же плотно на Ленинском проспекте в направлении к Московскому. В бордовый также окрасились проспект Славы и улица Бабушкина.

    На КАД заторы скопились от Витебского проспекта до Пулковского шоссе и перед Таллинским шоссе на внутреннем кольце, а также на нескольких участках внешнего: от Софийской улицы до вантового моста и от Мурманского шоссе к Колтушскому. Плотно также на участках ЗСД через корабельный фарватер и от Васильевского острова до Приморского проспекта при движении на север города.

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