Автобусы на Кантемировской идут с задержками от часа. «Организатор перевозок» рассказал какие

СПб ГКУ «Организатор перевозок» предупредил о задержках общественного транспорта, идущего по Кантемировской улице, Большому Сампсониевскому и Лесному проспектам. От графика они отбиваются минимум на 60 минут. Вчера там скопилась самая большая пробка из лазурных автобусов.



«Автобусные маршруты № 33, 60, 86, 137, 185, 237, 249, 251, 267, 275, троллейбусные маршруты № 18, 31 и трамвайные маршруты № 10, 20, 38 следуют с задержками от 60 минут. Время в пути увеличено. Просим заранее планировать свой маршрут», — предупредили в организации вечером 27 августа. https://t.me/transportspb/9673

