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    Автобусы на Кантемировской идут с задержками от часа. «Организатор перевозок» рассказал какие

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    СПб ГКУ «Организатор перевозок» предупредил о задержках общественного транспорта, идущего по Кантемировской улице, Большому Сампсониевскому и Лесному проспектам. От графика они отбиваются минимум на 60 минут. Вчера там скопилась самая большая пробка из лазурных автобусов.

    «Автобусные маршруты № 33, 60, 86, 137, 185, 237, 249, 251, 267, 275, троллейбусные маршруты № 18, 31 и трамвайные маршруты № 10, 20, 38 следуют с задержками от 60 минут. Время в пути увеличено. Просим заранее планировать свой маршрут», — предупредили в организации вечером 27 августа. https://t.me/transportspb/9673

    «Яндекс. Карты» подтверждают, что ситуация на дорогах возле «Лесной» напряженная.

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    Накануне «Фонтанка» рассказывала о дорожной ситуации в этой части Петербурга. Начиная с поворота с проспекта Непокоренных, Кушелевская дорога и Кантемировская улица вечером рабочего понедельника стояли в гигантской пробке. В течение нескольких часов, по ощущениям, там скопился целый парк лазурных автобусов. Всему виной дорожные работы.

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