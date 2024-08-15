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    Пробок станет меньше: в Янино открыли выезд на Колтушское шоссе. Скоро запустят и все шоссе полностью

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    Хорошая новость для водителей, которые ездят по Колтушскому шоссе и в Янино: пробок станет меньше. Утром 15 августа после недели закрытия из-за дорожных работ в Янино запустили выезд с 1-й Линии на новое Колтушское шоссе, где заканчиваются работы по расширению проезжей части. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

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    «Движение открыто, машины поехали без ограничений», — отмечают в комитете.

    За неделю, пока движение было закрыто, рабочие сделали ливневую канализацию, заменили трубу по 1-й Линии и обустроили разделительную полосу между четырьмя новыми полосами. Автомобилистам в это время приходилось стоять в пробках.

    Повернуть налево на 1-ю Линию при движении из Петербурга пока (до конца недели) нельзя — из-за работ по укладке асфальта. Однако есть разрыв для поворота в разделительной полосе. Его судьба будет окончательно решена после полноценного запуска движения по всему расширенному шоссе внутри Янино. Открыть его планируется в конце августа. На новой дороге будет пять пешеходных переходов, а в будущем — и надземные переходы.

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