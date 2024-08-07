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    Один из выездов к КАД в Янино закроют на неделю: как идет расширение Колтушского шоссе

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    4 комментария
    Фото: Dorogi_lo
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    Под Петербургом вовсю расширяют Колтушское шоссе. В дорожном комитете Ленобласти предупредили о новом перекрытии и рассказали, когда планируют пустить рабочее движение.

    С 8 по 15 августа в Янино закроют выезд с 1-й Линии на Шоссейную улицу, по которой из поселка выезжают на КАД и в Петербург, сообщает 6 августа пресс-служба ведомства. Поворачивать надо будет на Новую улицу. А перекресток Колтушского шоссе и 1-й Линии строители поднимут и проткнут: для расширения шоссе требуется заменить трубу под 1-й Линией, сделать тротуар и уложить асфальт. Чтобы развести транспорт, на выходных, в том числе, полностью открыли поворот на улицу Военный Городок.

    Фото: Dorogi_lo
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    Расширять Колтушское шоссе, одну из самых загруженных магистралей Ленобласти, начали в 2020 году. К конце августа дорожники рассчитывают запустить рабочее движение по четырем полосам внутри Янино. Сейчас идет активное строительство нового участка от Суоранды до деревни Старая. В конце августа — сентябре движение планируют переключить на новые 1,5 километра, а старые начнут разбирать.

    Фото: Dorogi_lo
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Dorogi_lo
    Фото: Dorogi_lo
    Фото: Dorogi_lo

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