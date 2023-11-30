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    Для разворотной петли на Колтушском пришлось зарыться на 4 метра вглубь: под Янино нашли залежи торфа

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    Dorogi_lo

    Колтушское шоссе преподнесло дорожникам сюрприз под Петербургом. Под участком, где должна пролегать расширенная магистраль, обнаружились залежи торфа. Пришлось выгребать.

    Во Всеволожском районе Ленобласти начали обустраивать разворотную петлю на Колтушском шоссе в рамках расширения дороги, сообщили 30 ноября в дорожном комитете Ленобласти. Она расположится между Янино и Суорандой и замкнет две части магистрали. Однако место под нее оказалось «зубодробительным»: там обнаружили залежи торфа, и их надо выгребать и засыпать вместо торфа песок. Для этого строители зарылись в землю на 4 метра.

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    «Торф хорош для помидоров, но не может нести нагрузку», — отмечают в телеграм-канале Dorogi_lo. Вот так, например, неподалеку от поселка Никольский в торфе тонул экскаватор в начале строительства моста через Свирь в Подпорожье. Архивным видео поделились строители.

    Dorogi_lo

    Обнаружили торф в процессе стройки двух новых полос в сторону деревни Старой.

    Колтушское шоссе — одна из самых загруженных магистралей Ленинградской области. Первый этап расширения трассы, от КАД до Суоранды, стартовал в 2020 году. В ноябре 2022 года там начали расширять новый участок, от Суоранды в сторону Колтушей. Доделать участок через Янино до Суоранды планируют к концу лета 2024 года, от Суоранды до перекрестка на Воейково — в 2027 году. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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