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    Дорожники показали Колтушское шоссе в разрезе, там начали расширять новый участок

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    2 комментария
    Бочки для локальных очистных сооружений
    Бочки для локальных очистных сооруженийФото: Dorogi_lo
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    Участок Колтушского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти начали расширять до четырех полос. Дорожники показали, как идет процесс строительства дороги и прокладки коммуникаций.

    Работы ведутся на участке Колтушского шоссе от Суоранды в сторону Колтушей. «Если повернёте голову вправо после заправки на повороте к деревне Старая, то будет видно, что деревья у полей исчезают. Чтобы стать дорогой», — рассказали 2 ноября в телеграм-канале Dorogi_lo.

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    На участке трассы в Янино сейчас подготавливают коммуникации: сделали новый водопровод, почти полностью перестроили электросеть и начинают строить локальные очистные сооружения и насосную станцию, чтобы очищать грязные стоки с дороги. А в ноябре там начнут обустраивать ливневую канализацию. До этого ее в Янино не было, и весной дома около шоссе «плавали» в воде. Под стройку уже изъяли 5 гектаров, и еще два — в процессе.

    Бочки для локальных очистных сооружений
    Бочки для локальных очистных сооруженийФото: Dorogi_lo

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