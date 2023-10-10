Операция «Горячий шов» затормозит Колтушское шоссе под Петербургом

Колтушское шоссе во Всеволожском районе Ленобласти обретает финальные очертания. В ближайшее время дорожники закончат расширение в сторону Петербурга и примутся за обратное направление.

В минувшую пятницу на Колтушском шоссе в Янино уложили последний слой асфальта на новом участке в сторону Петербурга. Последние 500 метров до Голландской улицы планируется добить к среде, 11 октября, рассказали 10 октября в дорожном комитете Ленобласти. В выходные по этой части пустят транспорт в сторону Колтушей, а на соседнем участке, где поток едет сейчас, начнут работу катки и укладчики.