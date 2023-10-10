Операция «Горячий шов» затормозит Колтушское шоссе под Петербургом

Дорожный комитет Ленобласти
Колтушское шоссе во Всеволожском районе Ленобласти обретает финальные очертания. В ближайшее время дорожники закончат расширение в сторону Петербурга и примутся за обратное направление.
В минувшую пятницу на Колтушском шоссе в Янино уложили последний слой асфальта на новом участке в сторону Петербурга. Последние 500 метров до Голландской улицы планируется добить к среде, 11 октября, рассказали 10 октября в дорожном комитете Ленобласти. В выходные по этой части пустят транспорт в сторону Колтушей, а на соседнем участке, где поток едет сейчас, начнут работу катки и укладчики.
«Работа организована в 3 руки укладчика. Место стыка одного слоя асфальта с другим не успевает остыть, поэтому шов и называется горячим», — отмечают в телеграм-канале Dorogi_lo. Такой метод помогает избежать образования трещин из-за перепадов температуры.
Помимо этого, на участке от «Старлайна» в сторону Суоранды на неделе укрепят обочину, чтобы пешеходы не шли по дороге. А на въезде в Янино строители ищут способ избавиться от царь-лужи. Вопрос отведения воды усложняет то, что рядом все застроено. Затапливать же участок перестанет после того, как обустроят ливневку.