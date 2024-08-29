Сборку ретротрамваев производства «Уралтрансмаш» начали в цехах Октябрьского электровагоноремонтного завода в Петербурге. Об их переезде говорили еще несколько месяцев назад.
По данным «Фонтанки», как минимум один вагон модели «Достоевский» уже собирается на ОЭВРЗ. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что перевести сборку ретротрамваев из Екатеринбурга в Петербург хотели, чтобы освободить пространство под основной профиль «Уралтрансмаша» — гособоронзаказ. В конце зимы основным претендентом на это был «Вагонмаш», на это предприятие приезжала делегация в лице заказчика, производителя и лизингодателя, занять предполагалось до сотни рабочих. Однако в итоге, как говорят источники «Фонтанки», вариант с «Вагонмашем» реализовать не удалось, зато заказ подхватил ОЭВРЗ.
Напомним, «Уралтрансмаш» производит 54 вагона в ретродизайне моделей «Достоевский» и «Довлатов», которые для ГЭТ поставляет «Сбербанк лизинг», и еще 22 двухсекционных трамвая «Довлавтов» — по прямому договору с «Горэлектротрансом». Изначальные сроки на поставку вышли еще в прошлом году, так как «Уралтрансмаш» в приоритетном порядке исполняет контракт по гособоронзаказу. Октябрьский электровагоноремонтный завод — это поставщик вагонов модели «Балтиец» для петербургского метро, предприятие входит в «Трансмашхолдинг».
Ретротрамваи для Петербурга начали собирать на Октябрьском электровагоноремонтном заводе
Сборку ретротрамваев производства «Уралтрансмаш» начали в цехах Октябрьского электровагоноремонтного завода в Петербурге. Об их переезде говорили еще несколько месяцев назад.