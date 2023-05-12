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    «Уралтрансмаш» привезет в Петербург еще 22 ретротрамвая, а УКВЗ — 14 маленьких

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    Горэлектротранс подвел итоги двух аукционов на поставку трамваев. Всего по ним привезут 36 вагонов.

    Первый аукцион за 3,1 млрд — на 22 трамвая в ретроэкстерьере. «Фонтанка» рассказывала, что торги пришлось объявлять дважды, но от этого интриги больше не стало: эти вагоны, как и 54 по уже действующему контракту, должен поставить «Уралтрансмаш».

    Еще 14 односекционных вагонов за 13 млрд должен будет поставить, по данным «Фонтанки», Усть-Катавский вагоностроительный завод. Их ждут к маю 2024 года.

    При этом параллельно ГЭТ объявил куда более внушительные аукционы: на 166 трамваев (16,5 млрд рублей) и примерно такое же число троллейбусов.

    «Фонтанка» рассказывала, как поменялась в последние годы закупочная цена подвижного состава.

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