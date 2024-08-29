Суд отправил в СИЗО экс замминистра обороны РФ Попова

Суд арестовал бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его отправили в СИЗО на два месяца — до 29 октября. Об этом 29 августа сообщает РИА Новости.
Вину фигурант не признает, заявил информагентству адвокат. Заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме. Ранее следователь заявил, что в материалах дела содержится тайна следствия и государственная тайна. Попов не имел возражений по поводу закрытия процесса.
Адвокат Игорь Дюкин сообщил, что защита обжалует арест, поскольку суд не учел «возраст и состояние здоровья» 67-летнего генерала Попова.
«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Попову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября», – цитирует информагентство решение судьи.
Экс замминистра обороны РФ будет содержаться под стражей в СИЗО-2 «Бутырка». Так решил 235-й окружной военный суд.
Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, показания на генерала дал арестованный директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.
Днем 29 августа стало известно, что генерал армии запаса Павел Попов подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что в 2021–2024 годах бывший замминистра обороны обогащался за счет парка «Патриот». На протяжении трех лет Попов отвечал за развитие, обслуживание и работу парка. По предварительной информации, участвовал в незаконных делах Попов не один. Предположительно совместно с ним были директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. Ахмедов на данный момент находится в СИЗО, а Шестеров — под домашним арестом (из-за проблем со здоровьем). В начале августа стало известно, что оба признали свою вину по делу о хищении более 30 миллионов рублей из бюджета страны.
Сейчас следствие проверяет, насколько законным было приобретение дорогостоящей недвижимости Попова. На данный момент ее стоимость оценивается примерно в 500 миллионов рублей. Подробнее о том, что вменяют генералу Попову, можно прочитать здесь.