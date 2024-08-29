Суд отправил в СИЗО экс замминистра обороны РФ Попова

Суд арестовал бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его отправили в СИЗО на два месяца — до 29 октября. Об этом 29 августа сообщает РИА Новости.

Вину фигурант не признает, заявил информагентству адвокат. Заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме. Ранее следователь заявил, что в материалах дела содержится тайна следствия и государственная тайна. Попов не имел возражений по поводу закрытия процесса.

Адвокат Игорь Дюкин сообщил, что защита обжалует арест, поскольку суд не учел «возраст и состояние здоровья» 67-летнего генерала Попова.