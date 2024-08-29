Стройка за счет «Патриота». Возбуждено дело в отношении бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова

Следственный комитет России сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела, касающегося Минобороны РФ. Бывший замминистра, генерал армии запаса Павел Попов подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, обогащался за его счет. Делал он это, предположительно, совместно с директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Сейчас Ахмедов заключен в СИЗО, а Шестерова в связи с проблемами со здоровьем отправили под домашний арест. Оба признали свою вину по делу о хищении более 30 миллионов рублей из бюджета страны.

СК считает, что генерал Попов за счет парка «организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья». Также, по версии следствия, генерал через подчиненных принуждал директоров организаций, которые имеют контракты с парком, выполнять строительно-монтажные работы у себя на участке за бесплатно. После постройки дома тогдашний замминистра, как сообщает Следком, продолжил техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров за счет парка «Патриот».

Следствие провело проверку и помимо загородного участка обнаружила у Попова и его семьи недвижимость на более чем 500 миллионов рублей в Москве, области и Краснодарском крае. «Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, следствие будет добиваться ареста экс-замминистра обороны Попова.

Павел Попов был освобожден от должности замминистра обороны 17 июня 2024 года.