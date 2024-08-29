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    Стройка за счет «Патриота». Возбуждено дело в отношении бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова

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    Следственный комитет России сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела, касающегося Минобороны РФ. Бывший замминистра, генерал армии запаса Павел Попов подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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    По данным следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, обогащался за его счет. Делал он это, предположительно, совместно с директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Сейчас Ахмедов заключен в СИЗО, а Шестерова в связи с проблемами со здоровьем отправили под домашний арест. Оба признали свою вину по делу о хищении более 30 миллионов рублей из бюджета страны.

    СК считает, что генерал Попов за счет парка «организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья». Также, по версии следствия, генерал через подчиненных принуждал директоров организаций, которые имеют контракты с парком, выполнять строительно-монтажные работы у себя на участке за бесплатно. После постройки дома тогдашний замминистра, как сообщает Следком, продолжил техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров за счет парка «Патриот».

    Следствие провело проверку и помимо загородного участка обнаружила у Попова и его семьи недвижимость на более чем 500 миллионов рублей в Москве, области и Краснодарском крае. «Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела», — сообщает пресс-служба СК РФ.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, следствие будет добиваться ареста экс-замминистра обороны Попова.

    Павел Попов был освобожден от должности замминистра обороны 17 июня 2024 года.

    Напомним, это далеко не первое уголовное дело в Минобороны РФ после отставки Сергея Шойгу. Этим летом в изоляторе оказались экс-замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, и бывший начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере. Также суд в Москве начал рассматривать дело экс-замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление № 4» Ларисы Леонтьевой, которая занималась поставкой медоборудования в ведомство в период коронавируса.

    Кроме того, были задержаны и арестованы обвиняемые в получении взяток замминистра обороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

    Также 1 августа Мещанский суд Москвы арестовал руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова. Его дело связано с хищением денег при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.

    Фото: Минобороны России

    Генерал Павел Попов — из команды Сергея Шойгу. Сразу после окончания в 1990 году Военной академии имени Фрунзе он пошел по линии гражданской обороны. С 1996-го уже начальствовал в сибирских центрах МЧС. Руководил академией МЧС, в 2013 году вернулся вместе с Шойгу в Минобороны — с позиции зама министра МЧС на зама министра обороны. Попов курировал инновации. В его подчинении находились научно-исследовательская деятельность, передовые технологии, испытательный центр робототехники. Многие могут помнить представленного Минобороны робота-собаку с гранатометом, которая оказалась китайской. Многие могут помнить нехватку простейших дронов в первые месяцы боевых действий на Украине.

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