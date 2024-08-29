Губерниев поспорил с лыжницей Степановой: надо ли было показывать Олимпиаду в России? Мы узнали мнение других спортсменов

Фото: AP/TASS Поделиться Поделиться





Комментатор Дмитрий Губерниев и лыжница Вероника Степанова в очередной раз зарубились вокруг Олимпиады в Париже. На этот раз спор возник на тему того, надо ли было все-таки показывать Игры в России или нет. «Фонтанка» спросила об этом и других спортсменов.



Изначально спор между Губерниевым и золотой медалисткой Олимпиады-2022 в лыжной эстафете Степановой возник в эфире «Громко» на «Матч ТВ». Комментатор отстаивал позицию, что на Игры нужно было ехать в любом случае, а спортсменка — что без флага и гимна делать там нечего и вообще никому в России Олимпиада в таком виде не была интересна. Мы лишь приведем один из самых ярких моментов по материалу коллег из Sports.ru.



«Я умею устраивать эпатаж и на месте российских гребцов достала бы из‑за пазухи российский флаг и сказала бы: "Идите вы все в задницу с такими условиями". И со всей этой лапшой, что мы все равны, что мы все семья и мы все дружны», — заявила Степанова.



На это Губерниев спросил, почему сама лыжница не достала российский флаг на Играх в Пекине?

«Сравнивать Пекин и Париж — бред. Да, у меня не было российского гимна, но у нас были равные условия. У нас были все тренеры и специалисты.

Дмитрий (Губерниев. — Прим. ред.), ты сам был на награждении нашей олимпийской четверки, и на плече был российский флаг, если ты не забыл. Мы были олимпийцы из России, представляющие Олимпийский комитет России», — отметила лыжница.

Однако после эфира их спор перетек в Telegram. Продолжила Степанова.



«У меня еще один вопрос, который я тебе (Губерниеву. — Прим. ред.) не успела в эфире задать. Если Олимпиада в Париже имела хоть какое-то значение для россиян, то почему же ее никто не показывал? Ни любимый нами с тобой "Матч ТВ", ни его конкуренты? Вот ОИ в Пекине показывали с отличными рейтингами. А Париж — нет.

Моя версия — потому что абсолютному большинству наших с тобой соотечественников Олимпиады с отобранными МОК "нейтральным атлетами" без флага и гимна не интересны, не нужны, особенно сейчас. Жду твою версию», — написала в своем Telegram-канале Степанова.



Ответ Губерниева не заставил себя ждать.

«Дорогая Ника! Если бы решал я — Олимпиаду в Париже обязательно бы показали! Но решал не я! И ее не показали! Рейтинги были бы заоблачными с такой олимпийской движухой, поверь! Дело в том, что такова жизнь! Только держись!» — ответил спортсменке Губерниев.



Мы спросили мнение других спортсменов: надо ли было показывать Олимпиаду в России и была ли она им в принципе интересна без российского флага и гимна?

Двукратный призер Олимпийских игр Наталья Антюх затруднилась ответить на вопрос по поводу необходимости показа соревнований, но призналась, что за легкой атлетикой следила с большим интересом.



«Стоило показывать или не стоило, я не могу сказать. Трансляции каких-то соревнований я самостоятельно находила в интернете, в частности, естественно, легкую атлетику мне было любопытно посмотреть даже без российских спортсменов, чтобы знать, как и что там развивается без нас. Так что кто хотел посмотреть, тот в любом случае нашел бы способ. А по поводу спора Губерниева и Степановой не могу сказать, кто прав, кто не прав, чья точка зрения мне ближе», — заявила Антюх.

Чемпион мира по хоккею 2014 года Антон Белов заявил «Фонтанке», что он понимает и Губерниева, и Степанову, однако отметил, что некоторые моменты Игр в Париже ему все-таки не понравились.



«Я понимаю обе точки зрения. У одних она радикально отрицательная, у других более лояльна, в том смысле, что спорт должен оставаться спортом и надо показать Олимпиаду просто как соревнования, где участвуют сильнейшие атлеты мира. Но после того, что происходило на церемонии открытия Олимпиады, наверное, мне бы не очень хотелось бы такое видеть по нашему телевидению. Все-таки это уже какая-то ерунда начинается. А если будет больше спорта и спорт будет доминировать, то, конечно, я думаю, и показывать надо», — отметил Белов.



Бывший хоккеист отметил, что рано или поздно российские спортсмены вернутся на мировую арену, потому что «надо сохранять человеческое лицо и не уходить в дичайший популизм».

«Когда говорят, что в Париже наших не было, что все, кто поехал, — предатели, я считаю, что это уже перегибы. Такие люди, наверное, хотят заработать себе какие-то преференции. Давайте все-таки отталкиваться от позиции главы нашего государства, который мыслит не настолько узко и прекрасно понимает, что спорт есть спорт, и он должен оставаться спортом», — подчеркнул Белов.



Бывшая первая ракетка мира и победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников уверен точно: показывать Олимпиаду надо было.

«Я уже говорил об этом много раз. Показывать безусловно надо было. И да, я следил за Олимпиадой. Более того, я там даже находился. Россияне участвовали в этих соревнованиях. И все об этом прекрасно знают», — заявил Кафельников.

Так же считает и фигурист, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 Александр Галлямов.



«Спорта должно быть максимально много. Каждый пусть сам выбирает, за кого болеть. Но лучше смотреть любой спорт, чем передачи про гороскопы и поиски женихов. К сожалению, не удалось смотреть за большим количеством событий, так как был в работе постоянно, плюс россиян практически не было. Переживал за Андрееву и Шнайдер, писал им слова поддержки, наблюдал за каноистами нашими, у них был шанс на медали. Пару раз смотрел баскетбол, вот вроде и всё», — отметил фигурист.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

