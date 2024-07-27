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    От Маска до Ивлеевой. Церемония открытия Олимпиады 2024 года вызвала бурю негодования

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    В Париже вечером в пятницу, 26 июля, состоялась церемония открытия Олимпиады 2024 года. Подобные шоу обычно собирают разные отзывы, потому что невозможно угодить всем. Однако в этот раз негативных реакций оказалось достаточно много. «Фонтанка» собрала зарубежные и российские мнения.


    Неоднозначные реакции вызвал образ обезглавленной королевы Марии-Антуанетты, исполняющей революционную песню, а также постановка, похожая на «Тайную вечерю», где вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. Затем на сцене появился почти голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.

    Основатель Tesla и Space X Илон Маск заявил, что «это было крайне неуважительно к христианам».

    Журналистка Ксения Собчак удивилась уровню съемки и назвала его «странным». «Просто посмотрите. И костюмы «золотой граммофон». Какой-то Форт Боярд бесконечный», — написала она в своем телеграм-канале.

    Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что нет смысла сравнивать ОИ-2024 с Играми в Сочи, а само открытие ей понравилось. «Все наше всегда лучше, у них открытие было очень красивое», — заявила она.

    Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко увидела в происходящем кризис олимпийского движения.

    «Перевернутый олимпийский флаг в центре Парижа является символом того, что МОК и все международное олимпийское движение переживают сейчас острейший кризис», — сказала она ТАСС.

    Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал более спокойно.

    «Спокойно отношусь к тому, как прошла церемония открытия Олимпиады. Сделали, как могли. Люди порадовались — это замечательно. В целом мне понравилось. На нюансы обращать внимание не хочу. От тех, кто накидывает (экскременты) на вентилятор, я смеюсь», — прокомментировал он изданию «Спорт-Экспресс».

    Депутат Европарламента Марион Марешаль-Ле Пен считает, что все христиане мира чувствуют себя оскорбленными.

    «Всем христианам мира, которые смотрят церемонию #Paris2024 и чувствуют себя оскорбленными этой пародией на Тайную Вечерю: знайте, что говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на провокацию», — написала Марешаль в своих соцсетях.

    Блогер Анастасия Ивлеева поделилась, что ее почти голая вечеринка была лучше, чем открытие Олимпиады в Париже.

    «Немного подглядела за церемонией открытия Олимпиады в Пориже (через о, да). Что собстнна хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее. Спасибо всем за Сочи и ЧМ по футболу», — написала Ивлеева в своем телеграм-канале.

    Журналист Сергей Минаев вроде бы смотрел церемонию открытия, а вроде бы и нет.

    «Это была одна из лучших церемоний открытия — я пил с приятелем на протяжении четырех часов. Знаете, когда так хорошо идет, что сел за стол на часик, а потом сразу на табло 12 ночи. Саму церемонию я не смотрел, разумеется», — поделился он в своем телеграм-канале.

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