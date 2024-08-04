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    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер взяли серебро Олимпиады в парах

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    Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 4 августа выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряд. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

    В финале турнира 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Игра завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10 и продлилась 1 час 24 минуты.

    Спортсменки принесли первую медаль для России на Играх в Париже. Андреева занимает 23-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде и 95-е в парном, а 20-летняя Шнайдер — на 24-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 65-й в парном.

    Напомним, 2 августа российские теннисистки обыграли испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 6:2.

    В пятницу 19-летняя петербурженка Анжела Бладцева вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте на Олимпийских играх.

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