Российские теннисистки Андреева и Шнайдер взяли серебро Олимпиады в парах

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 4 августа выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряд. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.



В финале турнира 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Игра завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10 и продлилась 1 час 24 минуты.

Спортсменки принесли первую медаль для России на Играх в Париже. Андреева занимает 23-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде и 95-е в парном, а 20-летняя Шнайдер — на 24-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 65-й в парном.