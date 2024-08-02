19-летняя петербурженка Анжела Бладцева вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте на Олимпийских играх в Париже. Об этом в пятницу,
Российская батутистка в лучшей из своих двух попыток показала результат в
Лучшей среди выступивших оказалась спортсменка из Белоруссии Виолетта Бордиловская —
Так, восемь лучших батутисток, включая Бладцеву, вышли в финал, который состоится в пятницу,
Анжела Бладцева — действующая чемпионка России. Батутистка побеждала на юношеских чемпионатах мира три года подряд: с 2017 по 2
Петербурженка Анжела Бладцева вышла в финал Олимпиады в прыжках на батуте
19-летняя петербурженка Анжела Бладцева вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте на Олимпийских играх в Париже. Об этом в пятницу,
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