Петербурженка Анжела Бладцева вышла в финал Олимпиады в прыжках на батуте

19-летняя петербурженка Анжела Бладцева вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте на Олимпийских играх в Париже. Об этом в пятницу, 2 августа , сообщает РИА Новости.



Российская батутистка в лучшей из своих двух попыток показала результат в 55,710 балла , который приходится четвертым из 16 участниц . Известно, что при первой попытке результат составил 55,640 балла .



Лучшей среди выступивших оказалась спортсменка из Белоруссии Виолетта Бордиловская — 56,340 балла .



Так, восемь лучших батутисток, включая Бладцеву, вышли в финал, который состоится в пятницу, 2 августа . Медали разыграют позже.



Анжела Бладцева — действующая чемпионка России. Батутистка побеждала на юношеских чемпионатах мира три года подряд: с 2017 по 2 019 год . В этом году спортсменка завоевала серебряную медаль на квалификационном этапе Кубка мира в Баку, что позволило ей бороться за участие в Олимпиаде.

