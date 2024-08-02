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    Петербурженка Анжела Бладцева вышла в финал Олимпиады в прыжках на батуте

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    19-летняя петербурженка Анжела Бладцева вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте на Олимпийских играх в Париже. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает РИА Новости.

    Российская батутистка в лучшей из своих двух попыток показала результат в 55,710 балла, который приходится четвертым из 16 участниц. Известно, что при первой попытке результат составил 55,640 балла.

    Лучшей среди выступивших оказалась спортсменка из Белоруссии Виолетта Бордиловская — 56,340 балла.

    Так, восемь лучших батутисток, включая Бладцеву, вышли в финал, который состоится в пятницу, 2 августа. Медали разыграют позже.

    Анжела Бладцева — действующая чемпионка России. Батутистка побеждала на юношеских чемпионатах мира три года подряд: с 2017 по 2019 год. В этом году спортсменка завоевала серебряную медаль на квалификационном этапе Кубка мира в Баку, что позволило ей бороться за участие в Олимпиаде.

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    Анжела БладцеваПрыжки на батутеФиналОлимпиада в ПарижеОИ-2024
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