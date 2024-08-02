Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 2 августа вышли в финал Олимпийских игр в Париже. Теперь им обеспечена как минимум серебряная медаль.
Встреча с испанками Кристиной Букшу и Сарой Соррибес-Тормо закончилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянок, выступивших в нейтральном статусе. Игра продлилась 1 час 14 минут.
В финале Андреева и Шнайдер сыграют с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини в предстоящее воскресенье.
Накануне Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли в парном разряде дуэт из Чехии Барбору Крейчикову и Катерину Синякову. Игра продолжалась 1 час 31 минуту. А перед этим одержали победу над канадскими спортсменками Лейлой Фернандес и Габриэлой Дабровски и обыграли дуэт из Австралии — Оливию Гадеки и Айлу Томлянович.
Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, выступающих на Олимпиаде.
Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 2 августа вышли в финал Олимпийских игр в Париже. Теперь им обеспечена как минимум серебряная медаль.
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