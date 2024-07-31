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    Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг Олимпиады

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    Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 31 июля во втором круге олимпийского турнира в парном разряде одержали победу над канадскими спортсменками Лейлой Фернандес и Габриэлой Дабровски.

    Игра завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу Андреевой и Шнайдер. Ранее они в трех сетах обыграли дуэт из Австралии — Оливию Гадеки и Айлу Томлянович.

    Теперь им предстоит в 1/4 турнира побороться с победителем матча между японскими и чешскими теннисистками. Дата и время будущей игры пока неизвестны.

    17-летняя Андреева занимает 23-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде и 95-е в парном, а 20-летняя Шнайдер — на 24-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 65-й в парном.

    Они остались последними теннисистами из России, выступающими на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в парном разряде. Сегодня из соревнований выбыл Даниил Медведев, который проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге турнира в мужском одиночном разряде.

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    Мирра АндрееваДиана ШнайдерТретий кругОлимпиада в ПарижеОИ-2024Даниил МедведевПарный разряд
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