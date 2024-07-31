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    Проиграл, вылетел, сломал ракетку. Даниил Медведев завершил свое выступление на Олимпиаде

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    Российский теннисист Даниил Медведев 31 июля проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге XXXIII летних Олимпийских игр в Париже и выбыл из соревнований в мужском одиночном разряде.

    Первая ракетка России и пятая ракетка мира, Медведев уступил сопернику — 19-й ракетке мира — в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:5). В первом сете игра останавливалась из-за дождя; после возобновления матча Медведев проиграл гейм на своей подаче, что и предопределило исход борьбы.

    После поражения от испанца Медведев, как сообщает канал «Спортс», сломал свою ракетку.

    Ранее на Олимпиаде Медведев участвовал в парном, с Романом Сафиуллиным, и смешанном, с Миррой Андреевой, разрядах. Оба завершились поражением российских теннисистов.

    В среду с турнира вылетел Роман Сафиуллин, а в первом круге завершил выступление Павел Котов. Из всех российских теннисистов соревноваться на Олимпиаде продолжают лишь Диана Шнайдер и Мирра Андреева — в парном разряде.

    Из 15 спортсменов, прибывших на ОИ-2024 из России в нейтральном статусе, семеро были теннисистами.

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