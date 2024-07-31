Проиграл, вылетел, сломал ракетку. Даниил Медведев завершил свое выступление на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев 31 июля проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в третьем круге XXXIII летних Олимпийских игр в Париже и выбыл из соревнований в мужском одиночном разряде.



Первая ракетка России и пятая ракетка мира, Медведев уступил сопернику — 19-й ракетке мира — в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:5). В первом сете игра останавливалась из-за дождя; после возобновления матча Медведев проиграл гейм на своей подаче, что и предопределило исход борьбы.

После поражения от испанца Медведев, как сообщает канал «Спортс», сломал свою ракетку.