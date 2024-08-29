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    У Дурова изъяли все паспорта и обязали проживать по определенному судом адресу — прокуратура Парижа разъяснила детали судебного надзора

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    Основатель Telegram Павел Дуров, помещенный под судебный надзор во Франции, должен будет проживать по адресу, который определил судья. Об этом прокуратура Парижа заявила изданию Liberation.

    Несмотря на то, что отпущенный на свободу после внесения залога в размере 5 миллионов евро предприниматель может перемещаться по территории Франции, он должен будет согласовывать новый адрес с судьей и по-прежнему отмечаться в полиции дважды в неделю.

    Поясняя особенности судебного надзора, прокуратура добавила, что электронный браслет Дурову носить не придется.

    При этом у него были изъяты все паспорта. Параллельно с этим Министерство иностранных дел Франции разбирается в процедуре получения гражданства основателем Telegram Павлом Дуровым — в ведомстве появились претензии к выполнению условий для выдачи паспорта «выдающегося гражданина».

    О других аспектах судебного надзора «Фонтанке» рассказал французский адвокат.

    Напомним, основателя Telegram и «ВКонтакте» задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Он провел под стражей 96 часов, после чего ему были предъявлены обвинения в совершении шести правонарушений, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Только по этому пункту ему может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 500 000 евро.

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