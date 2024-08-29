У Дурова изъяли все паспорта и обязали проживать по определенному судом адресу — прокуратура Парижа разъяснила детали судебного надзора

Основатель Telegram Павел Дуров, помещенный под судебный надзор во Франции, должен будет проживать по адресу, который определил судья. Об этом прокуратура Парижа заявила изданию Liberation.
Несмотря на то, что отпущенный на свободу после внесения залога в размере
Поясняя особенности судебного надзора, прокуратура добавила, что электронный браслет Дурову носить не придется.
При этом у него были изъяты все паспорта. Параллельно с этим Министерство иностранных дел Франции разбирается в процедуре получения гражданства основателем Telegram Павлом Дуровым — в ведомстве появились претензии к выполнению условий для выдачи паспорта «выдающегося гражданина».
О других аспектах судебного надзора «Фонтанке» рассказал французский адвокат.
Напомним, основателя Telegram и «ВКонтакте» задержали в аэропорту Парижа