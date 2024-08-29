У Дурова изъяли все паспорта и обязали проживать по определенному судом адресу — прокуратура Парижа разъяснила детали судебного надзора

Основатель Telegram Павел Дуров, помещенный под судебный надзор во Франции, должен будет проживать по адресу, который определил судья. Об этом прокуратура Парижа заявила изданию Liberation.



Несмотря на то, что отпущенный на свободу после внесения залога в размере 5 миллионов евро предприниматель может перемещаться по территории Франции, он должен будет согласовывать новый адрес с судьей и по-прежнему отмечаться в полиции дважды в неделю.

Поясняя особенности судебного надзора, прокуратура добавила, что электронный браслет Дурову носить не придется.