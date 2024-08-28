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Общество Французский адвокат объяснил смысл судебного надзора над Павлом Дуровым

Французский адвокат объяснил смысл судебного надзора над Павлом Дуровым

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Суд в Париже поместил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова под судебный надзор. О том, в чем выражается эта мера пресечения, корреспондент «Фонтанки» в среду, 28 августа, спросил члена адвокатской палаты Парижа Дмитрия Литвинского.

Дурову запрещено покидать территорию Франции, но в перемещении по стране он не ограничивается. Например, он может свободно пользоваться телефоном и ходить в кафе.

Адвокат усомнился, что Дурову будет можно ездить на заморские территории Франции. По его мнению, речь идет о европейской части страны.

Также Литвинский отметил, что пока еще не видел текста решения постановления суда.

Недавно стало известно, что сооснователь выйдет на свободу после уплаты залога в 5 млн евро. Также Павел Дуров будет обязан дважды в неделю посещать полицию.

Основателя Telegram и «ВКонтакте» задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Предпринимателя из Петербурга поместили под стражу, ему грозит суд. Его могут обвинить в ряде правонарушений, среди которых отказ от сотрудничества по вопросам финансовых преступлений и киберпреступлений в Telegram. Французская прокуратура 26 августа опубликовала официальное объяснение по делу. В тот же день Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим. В пресс-службе Telegram подчеркивали, что мессенджер соблюдает европейские законы, а его правила модерации контента соответствуют отраслевым стандартам.

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