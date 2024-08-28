Французский адвокат объяснил смысл судебного надзора над Павлом Дуровым

Суд в Париже поместил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова под судебный надзор. О том, в чем выражается эта мера пресечения, корреспондент «Фонтанки» в среду, 28 августа, спросил члена адвокатской палаты Парижа Дмитрия Литвинского.



Дурову запрещено покидать территорию Франции, но в перемещении по стране он не ограничивается. Например, он может свободно пользоваться телефоном и ходить в кафе.



Адвокат усомнился, что Дурову будет можно ездить на заморские территории Франции. По его мнению, речь идет о европейской части страны.



Также Литвинский отметил, что пока еще не видел текста решения постановления суда.



Недавно стало известно, что сооснователь выйдет на свободу после уплаты залога в 5 млн евро. Также Павел Дуров будет обязан дважды в неделю посещать полицию.