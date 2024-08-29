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    Павел Дуров вышел на свободу после внесения залога в размере 5 миллионов евро

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    Павел Дуров освобожден из-под стражи — об этом сообщают РИА Новости. Предприниматель покинул здание суда в Париже и уехал на частном автомобиле — черном минивэне.

    На выходе из здания суда Дурова ожидали журналисты, но общаться с ними он не стал.

    Дуров пробыл под стражей 96 часов, отсчитывая с 20 часов вечера субботы, 24 августа. В среду днем его доставили в суд, откуда он вышел около 23 часов вечера (по местному времени).

    Ранее сегодня парижский суд поместил сооснователя Telegram под судебный надзор и запретил покидать территорию Франции. Предприниматель смог выйти на свободу после того, как внес залог в размере 5 миллионов евро.

    Оказавшись на свободе, он также будет обязан посещать полицию 2 раза в неделю.

    Дурову в суде были предъявлены обвинения в совершении 6 правонарушений, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Лишь по этому пункту ему может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 500 000 евро.

    Специально для «Фонтанки» французский адвокат пояснил смысл судебного надзора над Дуровым.

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    Павел ДуровСудОбвиненияВышел на свободуФранцияПариж
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