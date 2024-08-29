Павел Дуров вышел на свободу после внесения залога в размере 5 миллионов евро

Павел Дуров освобожден из-под стражи — об этом сообщают РИА Новости. Предприниматель покинул здание суда в Париже и уехал на частном автомобиле — черном минивэне.

На выходе из здания суда Дурова ожидали журналисты, но общаться с ними он не стал.

Дуров пробыл под стражей 96 часов, отсчитывая с 20 часов вечера субботы, 24 августа. В среду днем его доставили в суд, откуда он вышел около 23 часов вечера (по местному времени).

Ранее сегодня парижский суд поместил сооснователя Telegram под судебный надзор и запретил покидать территорию Франции. Предприниматель смог выйти на свободу после того, как внес залог в размере 5 миллионов евро.