Павел Дуров вышел на свободу после внесения залога в размере 5 миллионов евро

Павел Дуров освобожден из-под стражи — об этом сообщают РИА Новости. Предприниматель покинул здание суда в Париже и уехал на частном автомобиле — черном минивэне.
На выходе из здания суда Дурова ожидали журналисты, но общаться с ними он не стал.
Дуров пробыл под стражей 96 часов, отсчитывая с 20 часов вечера субботы, 24 августа. В среду днем его доставили в суд, откуда он вышел около 23 часов вечера (по местному времени).
Ранее сегодня парижский суд поместил сооснователя Telegram под судебный надзор и запретил покидать территорию Франции. Предприниматель смог выйти на свободу после того, как внес залог в размере 5 миллионов евро.
Оказавшись на свободе, он также будет обязан посещать полицию 2 раза в неделю.
Дурову в суде были предъявлены обвинения в совершении 6 правонарушений, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Лишь по этому пункту ему может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 500 000 евро.
Специально для «Фонтанки» французский адвокат пояснил смысл судебного надзора над Дуровым.