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Город Стало известно, какие школы могут попасть под снос по программе реконструкции советских учебных учреждений в Петербурге

Стало известно, какие школы могут попасть под снос по программе реконструкции советских учебных учреждений в Петербурге

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9 комментариев

В комитете по строительству Петербурга назвали пять школ, построенных по типовой форме «Н», которые могут войти в программу по реновации. Их снесут и на этом же месте построят новые здания с бассейном.

В список потенциальных участников программы попали: гимназия № 63 Калининского района, школы № 404 и № 467 Колпинского района, школа № 290 Красносельского района и школа № 350 Невского района.

Срок работ по сносу и строительству нового здания может составить три года. На это время детей отправят учиться в соседние школы.

О программе по сносу советских школ 60–70-х годов постройки читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
9
pgrad
29 августа 2024, 14:06
Зачем сносить нормальные здания школ, которые уже не одно правитеььство пережили - и этих временщиков переживут! Стройте новые в человейниках!
VKuser174198221
29 августа 2024, 14:08
А нельзя начать реконструкцию не со школ в форме "Н", а с наиболее развалившихся? Или просто буква "Н" в чем-то провинилась? Я вот учился в школе в форме "П", 543 и 524- почему не с них например..? Они раньше построены!
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