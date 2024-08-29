Стало известно, какие школы могут попасть под снос по программе реконструкции советских учебных учреждений в Петербурге

В комитете по строительству Петербурга назвали пять школ, построенных по типовой форме «Н», которые могут войти в программу по реновации. Их снесут и на этом же месте построят новые здания с бассейном.



В список потенциальных участников программы попали: гимназия № 63 Калининского района, школы № 404 и № 467 Колпинского района, школа № 290 Красносельского района и школа № 350 Невского района.

Срок работ по сносу и строительству нового здания может составить три года. На это время детей отправят учиться в соседние школы.

О программе по сносу советских школ 60–70-х годов постройки читайте в материале «Фонтанки».