В Петербурге снесут школы в форме буквы Н, чтобы построить новые. В планах — от 5 до 40 адресов

Фото: Игорь Евдокимов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





О масштабной программе реконструкции школ 60–80 годов постройки минимум трижды за последние дни говорили городские чиновники, называя разные цифры. По задумке Смольного, старые школы в форме буквы Н снесут, чтобы на их месте построить новые с бассейнами, современными спортзалами и учебными зонами. Правда, родителям, педагогам и директорам таких школ придётся подождать и на три года подыскать места в соседних образовательных учреждениях.



В конце мая приезжал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его повели в новую школу в Московском районе. А после её осмотра в соцсетях губернатора Александра Беглова написали, что чиновники приняли решение запустить программу обновления школ, построенных в советское время.



Затем в июне в город приехал министр образования Сергей Кравцов. Ему показали новенькую 74-ю гимназию в Выборгском районе — она как раз недавно открылась в здании, которое построили на месте снесенного старого. Экскурсию министру проводили губернатор и директор. В 2021 году начались работы по строительству нового корпуса на 550 мест, 3 года ученики и учителя учились и работали в семи разных учреждениях района. В итоге теперь в здании — два бассейна, зал для хореографии, зал для дополнительного образования. «Прекрасное спортивное ядро», — похвалил министр. Мало кто заметил в новостях с этой встречи в правительственных газетах приписку: в программу обновления старых школ войдут 10 учебных заведений.



Наконец, в июле на встрече с президентом Владимиром Путиным Беглов презентовал идею: «Вы просили обратить внимание на центральные районы: и школы, и детские сады 70-х, 80-х годов. Мы разработали соответствующую программу и с 2025 года начинаем масштабно заниматься реконструкцией».

К активному обсуждению перестройки советских школ вернулись в августе. Во время заседания городского педсовета — ежегодного мероприятия для учителей в БКЗ «Октябрьский» этому посвятили целый блок.

Тему назвали «Традиции или инновации?» На сцену БКЗ позвали экспертов и директоров школ, которым предлагалось выбрать. Впрочем, почти все из них не видели необходимости противопоставления в вопросе.



Ирина Витте, директор 214-й школы в центре, говорила, что в её школе хоть и нет бассейна, как в новых, но тоже всё новенькое. Директор школы № 93 Пушкинского района Татьяна Яшина поблагодарила за новое оборудование, но затем серьезно добавила: «Каждое здание — у меня их три — это очень серьезный инженерный объект. Каждое требует надзора. Надо подумать о том, чтобы была организация или структура, которая взяла бы на обслуживание инфраструктурные объекты. Я бы с удовольствием отдала на обслуживание два футбольных поля и шесть бассейнов и больше времени тратила бы на образовательный процесс». В зале ей зааплодировали.



К обсуждению пригласили уже опытную в этом вопросе директора 74-й гимназии Аллу Лакко: «У нас не было дилеммы. В апреле 2021 года наше здание снесли. На старом месте построили новое. Нам удалось сохранить традиции, коллектив и детей. Почти три года мы ждали». Звучало не слишком беспечно.

Завершить обсуждение пригласили Александра Беглова. Он сообщил, что на следующий год «мы закладываем 10–15 школ, которые могут попасть под реконструкцию».

Уже на следующий день губернатор был в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Там проводили предвыборные дебаты. Кроме Беглова, кандидата от «Единой России», на них никто не пришел, поэтому он просто презентовал свою программу:



«Мы начали обновление школ в районах сложившейся застройки. По петербургскому стандарту возведем не менее 30 новых корпусов на месте типовых школ», — сказал он помимо прочего.

Еще несколько цифр озвучила в этот же день на представлении бюджета на 2025 год в городском парламенте глава комитета по образованию Наталья Путиловская: «Для начала надо попробовать. Уже отобраны 11 объектов. Знаю, что по двум из них завершаются проектно-сметные работы».

Всего, отметила чиновница, в советское время в Петербурге строили три типа школ — буквами П, Н и О. Те, что построены буквой Н — самые недолговечные: блочные конструкции разваливаются, сети не выдерживают, зимой тепло быстро уходит.



«Строители говорят, что их надо сносить. Сейчас смотрят те школы, где рядом есть большие участки. Таких школ типа Н с большим участком всего 40 штук. Какова будет судьба остальных подобных школ, неясно, может, капремонт сделают, может, просто реконструкцию, но тогда без бассейна», — предположила Путиловская.



По её словам, в последнем случае дети могли бы ходить на занятия спортом в соседние школы — но тогда имеет смысл подумать над укрупнением школ и объединением их ресурсов.

«Это сложная тема, — добавила глава комитета. — Программа требует расселения детей и педагогов. В 74-й гимназии на реконструкцию ушло три года. Вокруг все школы были переполнены. Но они дружные, им удалось сохранить коллектив. И надо понимать, что родители, у которых выпускник на выходе и не дождется нового здания, не сильно довольны этими процессами».



«Фонтанке» Путиловская не смогла сказать, какие именно школы собираются включить в программу. Зато больше конкретики дали в комитете по строительству. Там назвали пять школ, нынешние здания которых с большой вероятностью будут снесены для строительства новых. Это:

1. ГБОУ гимназия № 63 Калининского района по адресу: пр. Культуры 11, корп. 4, лит. А;

2. ГБОУ СОШ № 404 Колпинского района по адресу: Колпино, Раумская улица, дом 9, литера А; 3. ГБОУ СОШ № 467 Колпинского района по адресу: Колпино, бульвар Трудящихся, д. 9, литера А; 4. ГБОУ СОШ № 290 Красносельского района по адресу:

улица Пионерстроя, дом 10, корп. 2, литера А;

5. ГБОУ СОШ № 350 Невского района по адресу:

улица Тельмана, дом 34, литера Б.



На выполнение работ отводятся стандартные сроки: проектно-изыскательские работы — 2 года, строительно-монтажные работы — 3 года (с учетом демонтажных работ). При «благоприятной градостроительной ситуации» можно сократить сроки создания объекта до 3 лет, добавили в комстрое. Когда именно начнутся проектно-изыскательные работы, там не уточнили.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

