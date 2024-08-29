Иностранка погибла, гуляя вдоль железнодорожных путей в Шушарах

Несовместимые с жизнью травмы на железнодорожных путях получила иностранка в Пушкинском районе Петербурга. Она не успела отскочить от поезда.
О гибели женщины 29 августа сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западу. По предварительным данным, накануне около десяти часов вечера 33-летняя гражданка ближнего зарубежья шла вдоль железнодорожной магистрали у станции Шушары и оказалась в опасной близости от локомотива, используемого для маневровых работ на станциях и подъездных путях.
По данным ведомства, машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но расстояние до пешехода было критично малым.
Транспортная полиция и следствие выясняют все обстоятельства случившегося.