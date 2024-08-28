США сняли санкции с экс-президента Совкомбанка Ильи Бродского

Министерство финансов США исключило экс-президента Совкомбанка Илью Бродского из санкционного списка, в котором тот находился с марта 2022 года. Об этом сказано 28 августа в сообщении управления американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC).

Причины снятия санкций с бывшего президента Совкомбанка не называются, но уточняется, что у Бродского есть гражданство Кипра. Сам банк находится под американскими санкциями с февраля 2022 года.

В июле Министерство финансов США сообщало об исключении из санкционных списков двух граждан России — Алексея Панферова и Марины Царевой. Алексей Панферов занимал пост заместителя председателя правления Совкомбанка.