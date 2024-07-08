США сняли санкции с двух граждан России. Одна из них была в «черном списке» с 2018 года

Министерство финансов США 8 июля сообщило об исключении из санкционных списков двух граждан России — Панферова Алексея Валерьевича и Царевой Марины Игоревны. Информация об этом опубликована на сайте американского минфина.

Там же указано, с чем было связано включение обоих в «черный список»: Алексей Панферов занимал пост заместителя председателя правления попавшего под санкции Совкомбанка, а Царева якобы была связана с деятельностью компании «Дайвтехносервис» (DIVETECHNOSERVICES), которая, по мнению американских властей, была причастна к перевозке нефти в интересах Северной Кореи.