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    США сняли санкции с двух граждан России. Одна из них была в «черном списке» с 2018 года

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    Министерство финансов США 8 июля сообщило об исключении из санкционных списков двух граждан России — Панферова Алексея Валерьевича и Царевой Марины Игоревны. Информация об этом опубликована на сайте американского минфина.

    Там же указано, с чем было связано включение обоих в «черный список»: Алексей Панферов занимал пост заместителя председателя правления попавшего под санкции Совкомбанка, а Царева якобы была связана с деятельностью компании «Дайвтехносервис» (DIVETECHNOSERVICES), которая, по мнению американских властей, была причастна к перевозке нефти в интересах Северной Кореи.

    Марина Царева и вместе с ней 33-летний Антон Нагибин, родившийся и проживавший в Петербурге, попали под санкции еще в 2018 году, и те ограничительные меры накладывались из-за нарушения северокорейских санкций. «Эти санкции будут сохраняться до тех пор, пока мы не достигнем полной денуклеаризации Северной Кореи», — заявлял тогда министр финансов США Стивен Мнучин.

    Подробно об истории с Царевой рассказывала «Фонтанка».

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    Санкции СШАСеверная КореяМарина цареваАлексей ПанферовСовкомбанк
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