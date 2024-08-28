От новых «Джокера» и Тима Бертона до англоязычного дебюта Альмодовара: чего ждут от Венецианского фестиваля

Источник: кадр из трансляции церемонии открытия фестиваля







На острове Лидо 28 августа открывается Венецианский международный кинофестиваль — 81-й по счету. И главное его отличие в этом году — целый круговорот звезд, особенно контрастирующий с программой прошлого года, пришедшегося на кинематографические забастовки в США, когда актеры массово отказывались от участия в презентациях.



Кроме того, на участии звезд и обилии громких имен в программах сказалось еще тревожное ожидание глобальной катастрофы, нагнетаемое в мире политическими событиями и международными конфликтами последних лет и месяцев. Такую мысль в прессе, в частности, высказал в прошлом венецианский лауреат Александр Сокуров.



Так или иначе международная пресса уже публикует фотографии звезд и их нарядов (кстати, максимально сдержанные, можно сказать, даже в офисном стиле — по цветам и фасонам), шутя, что водителям частных водных такси найдется за кого побороться, а в лучших отелях начнется конкуренция за люксы.

Источник: кадр из трансляции церемонии открытия фестиваля







Интересно, что в Венецию в этом году собрались даже те, кого туда не позвали продюсеры: западная пресса разузнала, что многие сами снимали жилье и оплачивали билеты — лишь бы появиться на фестивале. Об особой значимости подобных международных смотров в эпоху, когда царствуют стриминги, в интервью перед фестивалем говорила председатель жюри этого года — французская актриса Изабель Юппер. По ее мнению, фестивали сейчас особенно важны как возможность рассказать о картине зрителю, чтобы о ней узнали.



Итак, на берегах Лидо уже заметили Анджелину Джоли. Брэд Питт, с которым актриса в разводе и в состоянии конфликта, на фестиваль тоже приедет, но они не пересекутся — об этом позаботилась администрация Венецианского фестиваля: Анджелина побудет на фестивале в день открытия и 29 августа и отбудет сразу после премьеры фильма Пабло Ларраина «Мария», где она сыграла главную роль — оперной дивы Марии Каллас. А Брэд Питт приедет в Венецию только в субботу — на фестивале вне конкурса покажут картину с ним и с Джорджем Клуни «Одинокие волки».



Кроме Джоли, в Венеции уже заметили звезду «Уэнздей» Дженну Ортегу, Вайнону Райдер и Монику Беллуччи: их выход на красную ковровую дорожку будет первым — фильмом открытия фестиваля станет «Битлджус Битлджус» Тима Бертона — фэнтезийный комедийный фильм — продолжение легендарной картины «Битлджус» 1988 года.

Источник: кадр из трансляции церемонии открытия фестиваля







Также в объективы папарацци угодила звезда «Чужого» Сигурни Уивер, которой присудили почетного «Золотого льва» по совокупности успехов в кинематографической карьере.



Что касается конкурсной программы, здесь среди самых ожидаемых зрителями лент — «Джокер: безумие на двоих» Тодда Филиппса, где кроме Хоакина Феникса из звезд первого ранга снялась Леди Гага, а сама картина, как ожидается, снята в жанре мюзикла. Также публика ждет «Комнату по соседству» Педро Альмодовара — его первый полнометражный англоязычный фильм о сложных отношениях матери и дочери, где снялись Тильда Суинтон и Джулианна Мур. А также новые ленты Луки Гуаданиньо (с Дэниелом Крейгом), Халины Рейн (эротический триллер «Малышка» с Николь Кидман, Антонио Бандерасом и Жаном Рено), Джастина Курзеля («Орден» с Джудом Лоу и Николасом Холтом), уже упомянутого Пабло Ларраина и других. В том числе в конкурс была отобрана вторая лента грузинского режиссера Деа Кулумбегашвили «Апрель» (прошлая картина уроженки города Орла «Начало» получила ряд призов на международных кинофестивалях).

Источник: кадр из трансляции церемонии открытия фестиваля







Какая из конкурсных картин завоюет симпатии жюри — станет известно к 7 сентября.



Но профессиональную кинопрессу в первую очередь интересуют картины, которые будут представлены на фестивале вне конкурса — и именно за билеты на эти показы развернулась наибольшая конкуренция (даже без учета того, что их показывают в меньших по размеру залах). Среди них — «Вторжение младенцев» Хармони Корина и «Санаторий под клепсидрой» братьев Куэев. Также вне конкурса пойдет вторая часть «Горизонтов» Кевина Костнера и сериал «Все совпадения случайны» Альфонсо Куарона.



Конечно, не обойдет фестиваль и темы боевых столкновений — в программе представлена документальная лента российско-канадского режиссера Анастасии Трофимовой, следовавшей за батальоном российской армии, и еще одна документальная лента — украинки Ольги Журбы.