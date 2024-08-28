Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+22°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

2 м/c,

с-з.

 771мм 58%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,44
EUR 102,08
Цветы дорожают перед школой
Такси будет дорожать
Новый ковид: вызывать ли врача
Интервью с маэстро
Молдавская бабушка дома
Лежачий полицейский во дворе
Скандал в Кавголово
Бюджет для промышленности
Рейтинги «Фонтанки»
Афиша Plus Кино Куда пойдем сегодня От новых «Джокера» и Тима Бертона до англоязычного дебюта Альмодовара: чего ждут от Венецианского фестиваля

От новых «Джокера» и Тима Бертона до англоязычного дебюта Альмодовара: чего ждут от Венецианского фестиваля

639
1 комментарий

На острове Лидо 28 августа открывается Венецианский международный кинофестиваль — 81-й по счету. И главное его отличие в этом году — целый круговорот звезд, особенно контрастирующий с программой прошлого года, пришедшегося на кинематографические забастовки в США, когда актеры массово отказывались от участия в презентациях.

Кроме того, на участии звезд и обилии громких имен в программах сказалось еще тревожное ожидание глобальной катастрофы, нагнетаемое в мире политическими событиями и международными конфликтами последних лет и месяцев. Такую мысль в прессе, в частности, высказал в прошлом венецианский лауреат Александр Сокуров.

Так или иначе международная пресса уже публикует фотографии звезд и их нарядов (кстати, максимально сдержанные, можно сказать, даже в офисном стиле — по цветам и фасонам), шутя, что водителям частных водных такси найдется за кого побороться, а в лучших отелях начнется конкуренция за люксы.

Интересно, что в Венецию в этом году собрались даже те, кого туда не позвали продюсеры: западная пресса разузнала, что многие сами снимали жилье и оплачивали билеты — лишь бы появиться на фестивале. Об особой значимости подобных международных смотров в эпоху, когда царствуют стриминги, в интервью перед фестивалем говорила председатель жюри этого года — французская актриса Изабель Юппер. По ее мнению, фестивали сейчас особенно важны как возможность рассказать о картине зрителю, чтобы о ней узнали.

Итак, на берегах Лидо уже заметили Анджелину Джоли. Брэд Питт, с которым актриса в разводе и в состоянии конфликта, на фестиваль тоже приедет, но они не пересекутся — об этом позаботилась администрация Венецианского фестиваля: Анджелина побудет на фестивале в день открытия и 29 августа и отбудет сразу после премьеры фильма Пабло Ларраина «Мария», где она сыграла главную роль — оперной дивы Марии Каллас. А Брэд Питт приедет в Венецию только в субботу — на фестивале вне конкурса покажут картину с ним и с Джорджем Клуни «Одинокие волки».

Кроме Джоли, в Венеции уже заметили звезду «Уэнздей» Дженну Ортегу, Вайнону Райдер и Монику Беллуччи: их выход на красную ковровую дорожку будет первым — фильмом открытия фестиваля станет «Битлджус Битлджус» Тима Бертона — фэнтезийный комедийный фильм — продолжение легендарной картины «Битлджус» 1988 года.

Также в объективы папарацци угодила звезда «Чужого» Сигурни Уивер, которой присудили почетного «Золотого льва» по совокупности успехов в кинематографической карьере.

Что касается конкурсной программы, здесь среди самых ожидаемых зрителями лент — «Джокер: безумие на двоих» Тодда Филиппса, где кроме Хоакина Феникса из звезд первого ранга снялась Леди Гага, а сама картина, как ожидается, снята в жанре мюзикла. Также публика ждет «Комнату по соседству» Педро Альмодовара — его первый полнометражный англоязычный фильм о сложных отношениях матери и дочери, где снялись Тильда Суинтон и Джулианна Мур. А также новые ленты Луки Гуаданиньо (с Дэниелом Крейгом), Халины Рейн (эротический триллер «Малышка» с Николь Кидман, Антонио Бандерасом и Жаном Рено), Джастина Курзеля («Орден» с Джудом Лоу и Николасом Холтом), уже упомянутого Пабло Ларраина и других. В том числе в конкурс была отобрана вторая лента грузинского режиссера Деа Кулумбегашвили «Апрель» (прошлая картина уроженки города Орла «Начало» получила ряд призов на международных кинофестивалях).

Какая из конкурсных картин завоюет симпатии жюри — станет известно к 7 сентября.

Но профессиональную кинопрессу в первую очередь интересуют картины, которые будут представлены на фестивале вне конкурса — и именно за билеты на эти показы развернулась наибольшая конкуренция (даже без учета того, что их показывают в меньших по размеру залах). Среди них — «Вторжение младенцев» Хармони Корина и «Санаторий под клепсидрой» братьев Куэев. Также вне конкурса пойдет вторая часть «Горизонтов» Кевина Костнера и сериал «Все совпадения случайны» Альфонсо Куарона.

Конечно, не обойдет фестиваль и темы боевых столкновений — в программе представлена документальная лента российско-канадского режиссера Анастасии Трофимовой, следовавшей за батальоном российской армии, и еще одна документальная лента — украинки Ольги Журбы.

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

ПО ТЕМЕ
Венецианский фестиваль
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
ЮлияБорисовна
28 августа 2024, 20:19
"Мало ли в Бразилии... Педров!" ©
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
Новости компании
Дом для вашей машины в проектах ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
28 августа, 16:30
Новости компании
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30
ТОП 5
Новости компании
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
Дом для вашей машины в проектах ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
28 августа, 16:30
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30
Большой форум для МСП в Санкт-Петербурге: все детали за неделю до события
28 августа, 12:39
Скидка 15%* на все квартиры в строящихся домах от «Группы ЛСР»
28 августа, 10:38
Пришёл, увидел и купил! Студия — возможность стать собственником недвижимости при ограниченном бюджете
27 августа, 18:00
В «Юнтолово» пройдет «Город профессий»
27 августа, 17:30
Квартиры от ГК «А101» во Всеволожске можно купить по социальным сертификатам
27 августа, 17:15
Рассрочка со скидкой* от «Группы ЛСР»
27 августа, 15:22
Цена на фармацевтический завод в Конной Лахте снижена
27 августа, 13:07
«Главстрой Санкт-Петербург» — «Компания года» в области жилищного строительства
27 августа, 12:30
Нетиповые планировки в жилых комплексах Санкт-Петербурга
26 августа, 17:30