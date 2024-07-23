Венецианский кинофестиваль огласил программу

Организаторы близящегося
Среди премьер — новая картина Педро Альмодовара и первый англоязычный его фильм «Соседняя комната» с Джулианной Мур, Джоном Туртурро и Тильдой Суинтон; байопик чилийского режиссёра Пабло Ларраина «Мария» о певице Марии Каллас; эротический триллер «Малышка» нидерландки Халины Рейн с Николь Кидман, Антонио Бандерасом и Жаном Рено о романе успешной бизнес-леди со своим стажёром; криминальный боевик «Орден» Джастина Курзеля с Джудом Лоу и Николасом Холтом о секте, занявшейся организованной преступностью; в фильме «Бруталист» Брэди Корбета Эдриен Броуди сыграет архитектора, пережившего холокост. Лука Гуаданьино представит драму «Квир», основанную на романе Уильяма Берроуза; главную роль в ней исполнил Дэниел Крейг. Всего в основном конкурсе фестиваля заявлен 21 фильм.
В секции «Горизонты» покажут фильм «Тихая жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса с Чулпан Хаматовой и Григорием Добрыгиным. В фильме говорится о семейной паре из России, которая вместе с двумя дочерьми переезжает в Швецию, но власти отказывают им в убежище.
Главной премьерой фестиваля станет «Джокер: Безумие на двоих» режиссера, продолжение кинодрамы Тодда Филлипса, пять лет назад получившей «Золотого льва». В главных ролях Джокера и Харли Квинн в нём снялись Хоакин Феникс и Леди Гага.
Фестиваль пройдёт с 28 августа по 7 сентября на острове Лидо в Венеции.