«Хочу увидеть тебя настоящего». Вышел первый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Девиз ленты — «Он больше не одинок». Артур Флек, убив телеведущего в прямом эфире и устроив массовые беспорядки в городе, попадает в психиатрическую лечебницу, где встречает медсестру Харлин Квинзель, с которой они влюбляются друг в друга и решают сбежать. Та говорит Джокеру, что она — никто, потому что не сделала со своей жизнью ничего подобного тому, что сделал он. Теперь они устраивают безумства вместе.



Съемки фильма проходили с декабря 2022 года по апрель 2023-го.

