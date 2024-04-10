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    «Хочу увидеть тебя настоящего». Вышел первый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

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    Фото: Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих» (2024), Режиссер Тодд Филлипс
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    Студия Warner Bros. выложила первый трейлер фильма Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих», главные роли в котором сыграли Хоакин Феникс и Леди Гага. Премьера фильма предстоит 2 октября.

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    Девиз ленты — «Он больше не одинок». Артур Флек, убив телеведущего в прямом эфире и устроив массовые беспорядки в городе, попадает в психиатрическую лечебницу, где встречает медсестру Харлин Квинзель, с которой они влюбляются друг в друга и решают сбежать. Та говорит Джокеру, что она — никто, потому что не сделала со своей жизнью ничего подобного тому, что сделал он. Теперь они устраивают безумства вместе.

    Съемки фильма проходили с декабря 2022 года по апрель 2023-го.

    Фото: Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих» (2024), Режиссер Тодд Филлипс

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