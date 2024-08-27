«Дуровы — не Дуровы». Лукашенко высказался о задержании сооснователя Telegram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не осуждает французские власти, задержавшие сооснователя Telegram Павла Дурова. Белорусский лидер считает, что если кто-то виноват, то он должен за это ответить. Свою позицию Лукашенко высказал на Республиканском педсовете. 27 августа слова президента передает агентство БелТА.



«Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?» — заметил Лукашенко.