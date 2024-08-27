«Дуровы — не Дуровы». Лукашенко высказался о задержании сооснователя Telegram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не осуждает французские власти, задержавшие сооснователя Telegram Павла Дурова. Белорусский лидер считает, что если кто-то виноват, то он должен за это ответить. Свою позицию Лукашенко высказал на Республиканском педсовете. 27 августа слова президента передает агентство БелТА.
«Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?» — заметил Лукашенко.
Президент Белоруссии также сказал, что многие из тех, кто плохо учился в школе, считают, что на Западе, например во Франции, лучше, чем на Родине. По мнению Александра Лукашенко, таким образом эти люди критикуют власть.
Павла Дурова допрашивают по делу об отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram. Срок задержания сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова истекает завтра,