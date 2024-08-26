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    Le Figaro: ассистентку и телохранителя Павла Дурова отпустили после допроса

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    Ассистентка и телохранитель Павла Дурова были допрошены французскими следователями после задержания основателя Telegram. Об этом стало известно из материала издания Le Figaro.

    Затем обоих спутников Дурова, которые «постоянно сопровождают его», отпустили, сообщил изданию источник, «близкий к делу».

    О том, кто эта «ассистентка», официально не сообщалось, однако пользователи соцсетей установили личность девушки, за которой французские СМИ закрепили этот статус.

    Как выяснила «Фонтанка», спутницей миллиардера и сооснователя Telegram может быть 24-летняя Юлия Вавилова. В соцсетях она позиционирует себя как стример и криптокоуч. Судя по фотографиям и сторис, девушка путешествует с самым завидным женихом России и ОАЭ уже не первый месяц.

    Накануне связаться с ней не удавалось. Сообщений о том, что она вышла на связь, не появлялось.

    Сегодня французская прокуратура выпустила официальное заявление в связи с задержанием Дурова, в котором объяснила, в связи с чем он был помещен под стражу.

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    Арест ДуроваЮлия ВавиловаЗадержаниеФранцияПариж
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