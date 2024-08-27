«Давление правительства было неправильным». Марк Цукерберг признался, что Facebook* под давлением Белого дома цензурировал контент

Миллиардер и основатель социальной сети Facebook* (принадлежит корпорации Meta**, которая запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг заявил, что контент, который размещался на его платформе, подвергался цензуре. По словам бизнесмена, это происходило под давлением со стороны Белого дома. Цукерберг признался в цензурировании контента в соцсети X 27 августа. Письмом, направленным юридическому комитету палаты представителей США, миллиардер поделился с подписчиками. В нем говорится, что в период разгара COVID-19 в 2021 году чиновники из администрации президента США Джо Байдена оказывали давление на сотрудников Facebook* с целью подвергнуть цензуре некоторый контент, связанный с коронавирусом. Однако Цукерберг подчеркнул, что окончательное решение по удалению такого контента оставалось за платформой.

«Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу. Я также считаю, что мы сделали некоторые выборы, которые <...> не сделали бы сейчас. <...> Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», — пояснил бизнесмен (цитата по РБК). Кроме того, Цукерберг заявил об ограничении распространении материалов о сыне Джо Байдена в период предвыборной гонки в 2020 году. В тот период Facebook* поступило предупреждение от ФБР, что Россия якобы проводит кампанию по дезинформации о семье Байдена. И платформа Цукерберга ограничила распространение статьи New York Post о Хантере Байдене на время проверки достоверности материала.



Позже, как оказалось, специалисты установили, что статья не содержала недостоверной информации. Также спустя несколько лет с заявлением об ограничении контента, связанного с Хантером Байденом, высказался Дональд Трамп. Бывший президент США заявил, что «ФБР и министерство юстиции вступили в сговор с соцсетями <…>, чтобы не допустить распространения нелицеприятных сведений о Хантере Байдене [сыне президента США] и его адском ноутбуке».



Цукерберг опубликовал свое письмо на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции 24 августа. Дуров был помещен под стражу в рамках судебного расследования против неустановленного лица. Бизнесмена допросили в связи с предполагаемым соучастии в администрировании платформы «с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой», отказе в предоставлении данных для прослушивания по запросам властей, соучастии в распространении детской порнографии, наркотиков и мошенничестве. Несколько пунктов обвинения касаются криптографии, позволяющей пользователям оставаться анонимными.

