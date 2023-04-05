Мир стоит на пороге ядерной войны, а США катятся в ад. Что заявил Дональд Трамп после ареста

После предъявления обвинений по финансовой отчетности и формального ареста в Нью-Йорке бывший президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он дал негативную оценку администрации Джо Байдена, назвал предъявленные обвинения вмешательством в выборы и заявил о близости ядерной войны. Речь транслировали американские телеканалы, пишет ТАСС. Предъявленные обвинения экс-президент назвал вмешательством в американские выборы невиданного масштаба. «Оно начинается с поддерживаемого Джорджем Соросом прокурора Элвина Брэгга [прокурор, выдвинувший обвинения против Трампа], который построил кампанию на том, чтобы достать президента Трампа», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Дональда Трампа, сейчас США находятся в состоянии упадка, а «радикальные левые безумцы» хотят вмешаться в предстоящие президентские выборы при помощи правоохранительных органов. «Мы не можем позволить этому случиться <…> Несмотря на мрачные тучи над нашей любимой страной, я не сомневаюсь, что мы снова сделаем Америку великой», — добавил бывший американский лидер.

При нынешней администрации президента Джо Байдена «страна катится в ад», считает Трамп. В своем заявлении он обрушился с критикой на представителей Демократической партии. Они, по словам бывшего президента, организовали слежку за его предвыборным штабом, приписали ему связи Россией и Украиной, изменяли предвыборное законодательство якобы для подтасовки на выборах.

«ФБР и министерство юстиции вступили в сговор с соцсетями <…>, чтобы не допустить распространения нелицеприятных сведений о Хантере Байдене [сыне президента США] и его адском ноутбуке, что делает семейство Байденов преступниками», — сказал Трамп. Экс-президент привел результаты опроса общественного мнения, по которым 17 % избирателей, которые поддержали Джо Байдена на выборах 2020 года, проголосовали бы иначе, зная об утечке данных из ноутбука сына нынешнего американского лидера. «Все бы обернулось в нашу пользу. Не в мою пользу, а в нашу пользу, потому что наша страна катится в ад», — констатировал Трамп (цитата по ТАСС).

Наконец, Дональд Трамп заявил, что мир находится на пороге ядерной третьей мировой войны. Вину за это он возложил на администрацию США во главе с Джо Байденом. «[Применение ядерного оружия] никогда не упоминалось и не обсуждалось другими странами при администрации Трампа. Это вполне может привести под руководством администрации Байдена к третьей мировой ядерной войне <…> [Это] может произойти. Мы не очень далеки от этого. Хотите верьте, хотите нет», — утверждает экс-президент Трамп (цитата по ТАСС).

Как уточняет «Коммерсантъ», Трамп заявил, что у прокуратуры нет доказательств обвинений, предъявленных ему на слушаниях в Нью-Йорке.

Во вторник, 4 апреля, Дональда Трампа формально арестовали до предъявления ему обвинений в офисе прокурора Манхэттена. Ранее присяжные проголосовали за предъявление ему обвинений по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. Сам Трамп неоднократно заявлял, что дело является политическим и начато, чтобы не дать ему избраться на пост президента в 2024 году.