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    Дональд Трамп покинул суд в Нью-Йорке после предъявления обвинений

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    Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда после предъявления ему обвинений, сообщает 4 апреля CBS.

    Политик пробыл в здании суда около двух часов. Полиция перекрыла некоторые участки на улицах для беспрепятственного выезда кортежа Трампа.

    По данным телеканала, экс-президент не признал вину по 34 пунктам.

    Ранее присяжные проголосовали за предъявление обвинений экс-президенту США. Прокуратура Манхэттена вменяет эпизоды, связанные с мошенничеством в деловой сфере. Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. Сам Трамп неоднократно заявлял, что дело является политическим и начато, чтобы не дать ему избраться на пост президента в 2024 году.

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