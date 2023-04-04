Дональд Трамп покинул суд в Нью-Йорке после предъявления обвинений

Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда после предъявления ему обвинений, сообщает 4 апреля CBS.
Политик пробыл в здании суда около двух часов. Полиция перекрыла некоторые участки на улицах для беспрепятственного выезда кортежа Трампа.
По данным телеканала, экс-президент не признал вину по 34 пунктам.
Ранее присяжные проголосовали за предъявление обвинений экс-президенту США. Прокуратура Манхэттена вменяет эпизоды, связанные с мошенничеством в деловой сфере. Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. Сам Трамп неоднократно заявлял, что дело является политическим и начато, чтобы не дать ему избраться на пост президента в 2024 году.