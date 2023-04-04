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    Порнозвезда станцует на улице. Что известно про арест Дональда Трампа

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    Бывший президент США Дональд Трамп ошибся с датой, но не ошибся по сути: его действительно арестовали по очень старому делу. «Фонтанка» рассказывает о том, что известно на данный момент и означает ли арест, что Трампа снимают с президентской гонки.

    Что случилось?


    Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорке в офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, где был арестован по решению Большого жюри присяжных. Арест — формальная процедура, в США она является обязательной для выдвижения обвинения. Обвинение выдвинули, Трамп вышел из здания суда.

    Трампа арестовали как обычного человека?


    Нет — Дональд Трамп как бывший президент находится под постоянной защитой Секретной службы США. Поэтому на Трампа не надели наручники, его не стали фотографировать в профиль и анфас для материалов дела, а отпечатки пальцев «откатали» заранее. Также на этапе выдвижения обвинения не присутствовали журналисты.

    В чем обвиняют Дональда Трампа?


    Офис окружного прокурора намерен предъявить Трампу обвинения по 34 пунктам. Как сообщают американские СМИ, все эти пункты уже переквалифицированы в уголовные, так как сторона обвинения уверена, что Трамп совершал вменяемые ему противоправные действия, чтобы скрыть другое преступление. Таким образом, преступления, в которых подозревают Трампа, повышены до «класса Е», а это самый низкий уровень в уголовном кодексе штата Нью-Йорк.

    Трампа подозревают в намеренном подлоге финансовой документации. Перед президентскими выборами 2016 года бывший адвокат Трампа Майкл Коэн выплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о сексуальной связи, которая случилась между нею и будущим президентом еще в 2006 году и продолжалась четыре года. Чтобы избежать скандала, Трамп даже заключил с Дэниэлс договор о неразглашении. Но история всё равно вскрылась в 2018-м: в журнале In Touch Weekly было опубликовано интервью Сторми Дэниэлс, записанное за семь лет до публикации. В нем порноактриса во всех подробностях рассказывала о том, что происходило между нею и Дональдом Трампом.

    Что грозит Трампу?


    До четырех лет тюремного заключения. Сам факт выплаты денег порноактрисе за молчание об интимной связи с предпринимателем не является незаконным. Но сторона обвинения уверена, что 130 тысяч были компенсированы адвокату Коэну из бюджета компании Trump Organization как «юридические расходы». Подлог документов в США считается сравнительно мелким преступлением и, как правило, не влечет наказания в виде лишения свободы. Но ситуация изменится, если присяжные решат, что этот подлог был осуществлен, чтобы скрыть или совершить другое преступление. И тут речь уже может идти о тех самых четырех годах тюрьмы.

    Что будет дальше?


    Заявлено, что обвинения не носят политического характера, но сам Трамп утверждает, что это напрямую связано с его намерением вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году. Как пишут в американских СМИ, процесс не помешает Трампу участвовать в выборах. В рамках президентской кампании его сторонники всего за сутки после объявления о том, что прокурор выдвинет обвинения в адрес Трампа, собрали четыре миллиона долларов на его поддержку.

    Сам Трамп пообещал выступить с заявлением в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида вечером 4 апреля.

    А порнозвезда Сторми Дэниэлс обещает «станцевать прямо на улице», если Трампа посадят.

    Это первый случай ареста главы государства в США?


    Ну, во-первых, бывшего (и, возможно, будущего). А во-вторых, нет. Газета The New York Times вспомнила, что более 150 лет назад президентский арест уже имел место. В 1872 году в Вашингтоне полицейский арестовал за превышение скорости Улисса Гранта, на тот момент действующего президента США. Грант гонял по городу на двуколке, запряженной лошадьми. Полицейский его останавливал дважды, сначала просто вынес предупреждение. Но Грант попался ему же снова. Тогда президент подвез стража порядка до участка, где и был оформлен арест. На свободу глава государства вышел в тот же день под залог в размере двадцати долларов.

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