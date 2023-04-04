Порнозвезда станцует на улице. Что известно про арест Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп ошибся с датой, но не ошибся по сути: его действительно арестовали по очень старому делу. «Фонтанка» рассказывает о том, что известно на данный момент и означает ли арест, что Трампа снимают с президентской гонки.



Что случилось?

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорке в офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, где был арестован по решению Большого жюри присяжных. Арест — формальная процедура, в США она является обязательной для выдвижения обвинения. Обвинение выдвинули, Трамп вышел из здания суда.



Трампа арестовали как обычного человека?

Нет — Дональд Трамп как бывший президент находится под постоянной защитой Секретной службы США. Поэтому на Трампа не надели наручники, его не стали фотографировать в профиль и анфас для материалов дела, а отпечатки пальцев «откатали» заранее. Также на этапе выдвижения обвинения не присутствовали журналисты.



В чем обвиняют Дональда Трампа?

Офис окружного прокурора намерен предъявить Трампу обвинения по 34 пунктам. Как сообщают американские СМИ, все эти пункты уже переквалифицированы в уголовные, так как сторона обвинения уверена, что Трамп совершал вменяемые ему противоправные действия, чтобы скрыть другое преступление. Таким образом, преступления, в которых подозревают Трампа, повышены до «класса Е», а это самый низкий уровень в уголовном кодексе штата Нью-Йорк.



Трампа подозревают в намеренном подлоге финансовой документации. Перед президентскими выборами 2016 года бывший адвокат Трампа Майкл Коэн выплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о сексуальной связи, которая случилась между нею и будущим президентом еще в 2006 году и продолжалась четыре года. Чтобы избежать скандала, Трамп даже заключил с Дэниэлс договор о неразглашении. Но история всё равно вскрылась в 2018-м: в журнале In Touch Weekly было опубликовано интервью Сторми Дэниэлс, записанное за семь лет до публикации. В нем порноактриса во всех подробностях рассказывала о том, что происходило между нею и Дональдом Трампом.



Что грозит Трампу?

До четырех лет тюремного заключения. Сам факт выплаты денег порноактрисе за молчание об интимной связи с предпринимателем не является незаконным. Но сторона обвинения уверена, что 130 тысяч были компенсированы адвокату Коэну из бюджета компании Trump Organization как «юридические расходы». Подлог документов в США считается сравнительно мелким преступлением и, как правило, не влечет наказания в виде лишения свободы. Но ситуация изменится, если присяжные решат, что этот подлог был осуществлен, чтобы скрыть или совершить другое преступление. И тут речь уже может идти о тех самых четырех годах тюрьмы.



Что будет дальше?

Заявлено, что обвинения не носят политического характера, но сам Трамп утверждает, что это напрямую связано с его намерением вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году. Как пишут в американских СМИ, процесс не помешает Трампу участвовать в выборах. В рамках президентской кампании его сторонники всего за сутки после объявления о том, что прокурор выдвинет обвинения в адрес Трампа, собрали четыре миллиона долларов на его поддержку.

Сам Трамп пообещал выступить с заявлением в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида вечером 4 апреля.

