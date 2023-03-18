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    Экс-президент США Трамп заявил, что ждет ареста 21 марта и призвал к протестам

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    Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что ожидает своего ареста во вторник, 21 марта, и призвал своих сторонников протестовать. Об этом 18 марта сообщает Reuters.

    Трамп проходит по делу, возбужденному окружной прокуратурой Манхэттена и связанному с выплатой 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс, которую произвел бывший личный адвокат экс-президента в последние дни предвыборной кампании в 2016 году.

    Свою осведомленность ходом расследования и предполагаемой датой задержания Трамп объяснил «незаконными утечками» из окружной прокуратуры Манхэттена. В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп призвал своих сторонников к недовольству. «Протестуйте, верните нашу нацию!», публикует слова экс-президента Reuters.

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