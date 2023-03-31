NYT: Присяжные проголосовали за предъявление обвинения Дональду Трампу

Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинения Дональду Трампу. Об этом 31 марта сообщает The New York Times. Точные обвинения пока неизвестны, однако отмечается, что дело связано с выплатами порнозвезде Сторми Дэниэлс за её молчание – она намеревалась рассказать свою историю об отношениях с Трампом во время его предвыборной кампании в 2016 году.



Дональд Трамп станет первым экс-президентом США, которому предъявят обвинение по уголовному делу. Как отмечает NYT, обвинительное заключение может быть объявлено в ближайшие дни, после чего бывшему главе Соединённых Штатов предложат сдаться властям.

