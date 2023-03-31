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    NYT: Присяжные проголосовали за предъявление обвинения Дональду Трампу

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    5 комментариев

    Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинения Дональду Трампу. Об этом 31 марта сообщает The New York Times. Точные обвинения пока неизвестны, однако отмечается, что дело связано с выплатами порнозвезде Сторми Дэниэлс за её молчание – она намеревалась рассказать свою историю об отношениях с Трампом во время его предвыборной кампании в 2016 году.

    Дональд Трамп станет первым экс-президентом США, которому предъявят обвинение по уголовному делу. Как отмечает NYT, обвинительное заключение может быть объявлено в ближайшие дни, после чего бывшему главе Соединённых Штатов предложат сдаться властям.

    Напомним, что Дональд Трамп ждал, что его арестуют 21 марта, и призывал своих сторонников выходить на протесты.

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    Комментарии 5

    Свободу Лёхе!31 Мар 2023 в 01:20
    однозначно - Виновен!
    +0−0
    Гость31 Мар 2023 в 01:18
    В Техасе такое обвинения фиг бы выдвинули.. только в Нью-Йорке могут, где куча нетрадиционных и обиженных присяжных.
    +0−1
    Иван Таранов31 Мар 2023 в 01:12
    ЭТО ДРУГОЕ!
    +0−0
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