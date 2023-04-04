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    Экс-президент США Дональд Трамп арестован и ждет обвинения

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    Бывший американский президент Дональд Трамп приехал в офис прокурора Манхэттена, где он будет находиться под арестом до предъявления ему обвинения. Об этом 4 апреля сообщает CNN.

    В ходе пребывания под стражей у Трампа должны снять отпечатки пальцев. Затем его доставят в зал суда, где будет предъявлено обвинение. Как правило, это быстрая и рутинная процедура, но в случае с бывшим президентом событие представляет собой исторический момент. После этого на Трампа наденут наручники.

    Ранее присяжные проголосовали за предъявление обвинений экс-президенту США. Прокуратура Манхэттена вменяет ему более 30 эпизодов, связанных с мошенничеством в деловой сфере. Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс. Сам Трамп неоднократно заявлял, что дело является политическим и начато, чтобы не дать ему избраться на пост президента в 2024 году.

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