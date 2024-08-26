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    Еврокомиссия: Telegram обязан соблюдать законы ЕС

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    В ЕС следят за ситуацией, связанной с мессенджером Telegram, и готовы сотрудничать с французскими властями, сообщает 26 августа РИА Новости в Еврокомиссии. В Брюсселе уверены, что онлайн-платформы, в том числе и Telegram, обязаны соблюдать законы стран, которые входят в союз.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя в своих соцсетях задержание главы Telegram Павла Дурова, заявил, что это судебное решение, а не политическое.

    «Решение остается за судом», — отметил французский президент.

    Напомним, недавно Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей еще на двое суток. Таким образом, он задержан на 96 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о задержании Павла Дурова, отметил, что пока не в курсе, в чем конкретно его обвиняют.

    Основателя Telegram задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета. По данным французских СМИ, правоохранительные органы считают, что из-за недостаточной модерации в Telegram Павел Дуров причастен к незаконному обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству.

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