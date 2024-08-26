Еврокомиссия: Telegram обязан соблюдать законы ЕС

В ЕС следят за ситуацией, связанной с мессенджером Telegram, и готовы сотрудничать с французскими властями, сообщает 26 августа РИА Новости в Еврокомиссии. В Брюсселе уверены, что онлайн-платформы, в том числе и Telegram, обязаны соблюдать законы стран, которые входят в союз.



Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя в своих соцсетях задержание главы Telegram Павла Дурова, заявил, что это судебное решение, а не политическое.

«Решение остается за судом», — отметил французский президент.

Напомним, недавно Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей еще на двое суток. Таким образом, он задержан на 96 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о задержании Павла Дурова, отметил, что пока не в курсе, в чем конкретно его обвиняют.

