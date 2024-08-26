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Происшествия Во время пожара на Омском нефтезаводе пострадали 7 человек. Возбуждено дело

Во время пожара на Омском нефтезаводе пострадали 7 человек. Возбуждено дело

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4 комментария

Семь человек пострадали в результате пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает 26 августа глава региона Виталий Хоценко.

«Все доставлены в БСМП-1», — отметил губернатор Омской области.

СУ СКР по Омской области заявило о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Напомним, взрыв на нефтезаводе произошел днем 26 августа. По предварительным данным, загорелась установка АВТ-11. Площадь пожара достигала 1000 квадратных метров. На предприятии сообщали, что возгорание было зафиксировано автоматической системой, она же первой начала борьбу с огнем. Сообщалось также, что Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме.

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Комментарии
4
VKuser174198221
26 августа 2024, 16:33
......по какой статье возбуждено?
Рострелли
26 августа 2024, 16:48
А чо случилось - то? Обломки ветром надуло?
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