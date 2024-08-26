Во время пожара на Омском нефтезаводе пострадали 7 человек. Возбуждено дело

Семь человек пострадали в результате пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает 26 августа глава региона Виталий Хоценко.

СУ СКР по Омской области заявило о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Напомним, взрыв на нефтезаводе произошел днем 26 августа. По предварительным данным, загорелась установка АВТ-11. Площадь пожара достигала 1000 квадратных метров. На предприятии сообщали, что возгорание было зафиксировано автоматической системой, она же первой начала борьбу с огнем. Сообщалось также, что Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме.