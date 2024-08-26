В Омске в результате взрыва загорелся нефтезавод

Взрыв произошел на Омском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает 26 августа NGS55.RU. По предварительным данным издания, в результате взрыва загорелась установка АВТ-11, площадь пожара составляет 1000 кв. м.

В региональном МЧС сообщают, что подразделения выехали по сообщению о пожаре на предприятии на улице Губкина в 14:45. На объекте работают 15 единиц техники и 52 пожарных.

Местные жители сообщают, что из-за взрывной волны «дома пошли ходуном».

«Возгорание на Омском НПЗ под контролем», — сообщила пресс-служба предприятия. Возгорание технологического оборудования было зафиксировано автоматической системой безопасности, отмечают там. После этого сработала автоматическая система пожаротушения. В данный момент ОНПЗ работает в штатном режиме.