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    В Омске в результате взрыва загорелся нефтезавод

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    Взрыв произошел на Омском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает 26 августа NGS55.RU. По предварительным данным издания, в результате взрыва загорелась установка АВТ-11, площадь пожара составляет 1000 кв. м.

    В региональном МЧС сообщают, что подразделения выехали по сообщению о пожаре на предприятии на улице Губкина в 14:45. На объекте работают 15 единиц техники и 52 пожарных.

    Местные жители сообщают, что из-за взрывной волны «дома пошли ходуном».

    «Возгорание на Омском НПЗ под контролем», — сообщила пресс-служба предприятия. Возгорание технологического оборудования было зафиксировано автоматической системой безопасности, отмечают там. После этого сработала автоматическая система пожаротушения. В данный момент ОНПЗ работает в штатном режиме.

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