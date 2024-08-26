В Белгородской области два дрона атаковали легковой автомобиль. Ранены пассажиры, одна из которых — несовершеннолетняя девушка

Мужчина и 17-летняя девушка пострадали ночью с 25-го на 26-е августа из-за атаки двух FPV-дронов на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
По информации главы региона, инцидент произошел на частке автодороги Красная Яруга — Вязовое.
Оба пострадавших с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями были доставлены в Краснояружскую центральную районную больницу, где им была оказана первая помощь. Далее для последующего лечения девушку отправят в детскую областную клиническую больницу, а мужчину — в городскую больницу Белгорода.
«Транспортное средство полностью сгорело», добавил Гладков.
Ранее Вооруженные силы Украины в ночь с 24 на 25 августа нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области, в результате которого погибли пять человек, а свыше десяти — пострадали.