В Белгородской области два дрона атаковали легковой автомобиль. Ранены пассажиры, одна из которых — несовершеннолетняя девушка

Мужчина и 17-летняя девушка пострадали ночью с 25-го на 26-е августа из-за атаки двух FPV-дронов на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, инцидент произошел на частке автодороги Красная Яруга — Вязовое.

Оба пострадавших с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями были доставлены в Краснояружскую центральную районную больницу, где им была оказана первая помощь. Далее для последующего лечения девушку отправят в детскую областную клиническую больницу, а мужчину — в городскую больницу Белгорода.

