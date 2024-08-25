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    «Жестокий удар посреди ночи»: Пятеро человек погибли из-за обстрела ВСУ поселка в Белгородской области. Пострадавших более десяти

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    Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 24-го на 25-е августа нанесли удар по посёлку Ракитное в Белгородской области в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По данным главы региона, из-за ночного обстрела также получили ранения 12 мирных жителей (среди них — трое детей), 9 человек были госпитализированы. Шестеро пострадавших — в тяжелом состоянии; в том числе 16-летняя девочка, которая после операции находится в реанимации в Детской областной больнице.

    «Наши врачи стараются стабилизировать состояние раненых», пишет Гладков в своем телеграм-канале.

    Первое сообщение об обстреле появилось в канале главы региона в 3 часа ночи. После удара ВСУ одному 12-летнему мальчику медицинская помощь была оказана на месте, ещё два ребёнка с осколочными ранениями были доставлены в детскую областную клиническую больницу. Семеро взрослых были госпитализированы в лечебные учреждения Белгорода, двое — в Ракитянскую центральную районную больницу. В тяжёлом состоянии пребывало четверо: женщина с осколочным ранением брюшной полости и трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями.

    В 8 утра Гладков привел уточненные данные о результатах обстрела и показал фотографии поселка, подвергшегося обстрелу.

    «Тяжелая ночь для всей области», написал губернатор. «Вооружённые силы Украины посреди ночи нанесли жестокий террористический удар. Искренние и глубокие соболезнования родным, на которых обрушилось страшное горе. В эти тяжелые дни вся Белгородчина скорбит вместе с вами…»

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    Белгородская областьОбстрел ВСУПогибшиеВячеслав ГладковРакитянский район
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