«Жестокий удар посреди ночи»: Пятеро человек погибли из-за обстрела ВСУ поселка в Белгородской области. Пострадавших более десяти

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 24-го на 25-е августа нанесли удар по посёлку Ракитное в Белгородской области в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, из-за ночного обстрела также получили ранения 12 мирных жителей (среди них — трое детей), 9 человек были госпитализированы. Шестеро пострадавших — в тяжелом состоянии; в том числе 16-летняя девочка, которая после операции находится в реанимации в Детской областной больнице.