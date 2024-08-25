«Беспрецедентная активность среди жертвователей»: предвыборная кампания Камалы Харрис с момента старта получила более $ 500 млн

Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис с момента запуска получила более 500 миллионов долларов от жертвователей. Такие цифры приводит издание Axios со ссылкой на председателя предвыборного штаба Джен О'Мэлли Диллон.

Отметку в полмиллиарда удалось преодолеть незадолго до того, как Камала Харрис была официально утверждена кандидатом в президенты США от Демократической партии на этой неделе. Глава предвыборного штаба подчеркнула, что последняя неделя отметилась «беспрецедентной активностью среди жертвователей». Харрис и ее партнерские группы собрали 82 миллиона долларов лишь во время съезда Демократической партии в Чикаго.