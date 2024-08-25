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    «Беспрецедентная активность среди жертвователей»: предвыборная кампания Камалы Харрис с момента старта получила более $ 500 млн

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    Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис с момента запуска получила более 500 миллионов долларов от жертвователей. Такие цифры приводит издание Axios со ссылкой на председателя предвыборного штаба Джен О'Мэлли Диллон.

    Отметку в полмиллиарда удалось преодолеть незадолго до того, как Камала Харрис была официально утверждена кандидатом в президенты США от Демократической партии на этой неделе. Глава предвыборного штаба подчеркнула, что последняя неделя отметилась «беспрецедентной активностью среди жертвователей». Харрис и ее партнерские группы собрали 82 миллиона долларов лишь во время съезда Демократической партии в Чикаго.

    Трамп, впрочем, тоже мог бы похвастать удачной кампанией по сбору средств, но, судя по всему, Харрис его опережает. Штаб Трампа ранее сообщал, что в июле удалось собрать 138,7 миллиона долларов, а в начале августа заявлял о собранных 327 миллионах долларов. В частности, сторонники Трампа перевели на счета его предвыборного штаба 53 миллиона долларов всего за сутки с того момента, как присяжные нью-йоркского суда признали его виновным в фальсификации финансовой документации.

    Камала Харрис была выдвинута кандидатом в президенты Соединенных Штатов 6 августа. Ее соперником будет экс-президент США Дональд Трамп. Их дебаты должны пройти 10 сентября. Выборы президента США намечены на 5 ноября.

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    Камала ХаррисВице-президентВыборы президента в СШАПредвыборная кампанияСбор средствДональд Трамп
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