«Вопросы к пенитенциарной системе остались примерно те же». Захват заложников в ИК-19

Фото: Росгвардия Поделиться Поделиться





ЧП в ИК-19, что находится в городе Суровикино Волгоградской области, произошло днем 23 августа . Четверо заключенных взяли в заложники сотрудников УФСИН и тех, кто отбывал наказание. Освободить их удалось лишь в результате штурма. Заключенные были нейтрализованы.



Захват заложников в ИК-19 произошел во время заседания дисциплинарной комиссии во втором часу дня. Позже ФСИН официально сообщит о захвате нескольких сотрудников учреждения. Одновременно, еще их до освобождения, в колонию была отправлена «группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки».

О серьезно пострадавших сотрудниках ФСИН стало известно почти сразу. Как уточнял председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, из четверых раненных двое находились в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших оказался начальник ИК-19 Андрей Девятов. Как сообщали РИА Новости, санитарным вертолетом его доставили в Волгоград.

Росгвардия

«В регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников», — сообщил днем губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Пока силовики готовились к штурму, город, как утверждали местные власти, жил обычной жизнью. Исправительная колония находится далеко от жилых домов, отмечал глава Суровикинского района Роман Слива в своем телеграм-канале. В результате была перекрыта лишь дорога к ИК-19. «Движение гражданского автотранспорта на территории города Суровикино и муниципального района не ограничено. Жизни и здоровью жителей ничто не угрожает», — добавил он.



Информацию о взятых в колонии заложниках довольно быстро довели до президента России Владимира Путина. Глава государства затребовал доклады министра внутренних дел, директора ФСБ и главы Росгвардии.

Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





К половине пятого вечера местные жители начали писать о том, что слышат громкие звуки, доносящиеся со стороны колонии. Позднее Росгвардия подтвердит: это был штурм. «Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены», — рассказали в ведомстве.



Согласно официальным данным ФСИН, захватчиков было четверо. Двое из них приехали в Россию из Таджикистана, двое — из Узбекистана, отбывали наказание не по экстремистским статьям (о том, за какие преступления они были отправлены в колонию, читайте здесь). В заложники они захватили в общей сложности 12 человек : восемь сотрудников ИК-19 и четверых осужденных.

«Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались», — сообщает ведомство. Еще четыре человека оказали сопротивление и попали в больницу. Ранения одного из них оказались смертельными, он скончался в стационаре. Во ФСИН отмечают также, что пострадали четверо заложников-осужденных.



«Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет», — добавили там.

Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Что известно об ИК-19 ИК-19 — мужская исправительная колония строгого режима. Начальник колонии — полковник внутренней службы Андрей Девятов.



Колония отметилась рядом скандалов. Так, в апреле 2024 года за взятки был осужден бывший заместитель начальника той самой ИК-19 Григорий Беленков. «Судом установлено, что в июне и ноябре 2019 года фигурант уголовного дела через посредника получил 320 тысяч рублей от четырех осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении, за инициирование вопроса об их поощрении при отсутствии к тому законных оснований, а также сокрытие фактов нарушений режима отбывания наказания», — цитировало региональную прокуратуру издание V1.ru.

Беленкова признали виновным и приговорили к 7 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей.

Двумя годами ранее был задержан другой замначальника ИК-19 в Суровикино — Николай Борисевич. По версии следствия, он в течение полутора лет получал каждый месяц по 10–17 тысяч рублей от своего подчиненного, младшего инспектора отдела охраны, за отсутствие этого самого инспектора на рабочем месте.



Подобное ЧП с захватом заложников в системе ФСИН — не первое этим летом. В июне заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Тогда собирались проводить масштабные проверки по всей России. Однако спустя пару месяцев ситуация во многом повторилась.



«Вопросы к пенитенциарной системе остались примерно те же, что и возникали после событий в Ростове: откуда у заключенных ножи, флаги и мобильные телефоны в колонии строгого режима?» — написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.